Ángel Garrido: "En el transporte público es menor el contagio porque no hay interacción, se lleva siempre mascarilla, se desinfecta todos los días y hay ventilación"

El consejero de Transporte, Movilidad e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, asegura que la relación con los representantes del Gobierno central en la unidad de apoyo en la que es partícipe "siempre han sido muy fluidas". "Por encima de los juegos de artificio las altas esferas se ha estado trabajando y colaborando porque era importante hacerlo y se ha hecho", indica el consejero.

De la reunión técnica que se está celebrando hoy, Garrido dice que es importante que haya "sintonía" y "acuerdo" entre dos administraciones que "trabajan juntas en frenar la pandemia". Insiste en que tiene que haber un "esquema razonable de comunicación", ya que "se solape una rueda de prensa cinco minutos antes no debe repetirse por utilidad para los ciudadanos".

El consejero de Transporte asegura que un confinamiento general "sería una grave tragedia". "Lo que hay que hacer en cada momento es tomar las medidas que sanidad determine y que sean eficaces, y que afecten lo menos posible a las familias en su empleo y formas de vida".

El uso de metro en las zonas restringidas se ha notado una variación del - 15% del número de usuarios, e incluso en las líneas destinadas para el ocio o compras ha llegado a descender hasta un 37%. "Se ha atendido con responsabilidad por parte de todos los madrileños el no moverte si no era imprescindible", señala el consejero.

Asimismo, Garrido dice que "no ha habido ni un solo rebrote en el transporte público", e indica que distintos estudios realizados en otros países han concluido que no es un vector de contagio "especialmente relevante". "Esto no significa que sea 100% seguro, pero dentro de todas las posibilidades es menor el contagio porque no hay interacción, se lleva siempre mascarilla, se desinfecta todos los días y hay ventilación hasta 29 veces a la hora".

En las próximas dos semanas se van a instalar 200 dispensadores de hidrogeles en distintas zonas del metro. "El siguiente paso es conseguir que la población utilice hidrogeles a la entrada y salida del transporte publico", dice el consejero de Transporte.