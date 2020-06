José Manuel Franco, sobre la reprobación del PP: "Prefiero no ser esclavo de lo que se podría decir"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, no quiere entrar a valorar la reprobación que ha presentado el PP contra él. Considera que "prefiero ser dueño de mis silencios que esclavo de mis palabras". Y recuerda que "es momento de trabajar todos unidos".

De los confinamientos selectivos en Madrid dice que "los que tienen que detectar algún rebrote es la Consejería de Sanidad y después debe de haber autorización judicial para controlarlo".

Sobre una posible reunión con Díaz-Ayuso dice que "estamos abiertos a cualquier tipo de encuentro. El respeto es máximo pero nadie nos ha pedido ningún tipo de reunión. Pero en esta situación o trabajamos juntos o todo será más complicado". Por eso apuesta por "un trabajo conjunto como el que ha intentado hacer la delegación del Gobierno".

Además, preguntado por la reprobación contra él que ha presentado el PP por no "atender sus funciones". Sostiene que "prefiero ser dueño de mis silencios y no se esclavo de lo que podría decir". Por eso, deja claro que "no voy a hacer ningún tipo de valoraciones sobre esa hipotética reprobación basada en argumentos falaces".

Del control de aeropuertos dice que "no eran personas de Schengen, era personas que estaban en otros países y que había que repatriar".

Para pr dice que "lo que tiene que pasar es que la moción de censura tenga opciones de prosperar. Ahora mismo no la descartamos pero dada la situación emergente no se dan las circunstancias idóneas para poder presentarla"