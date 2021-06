¿Qué hacen las empresas del IBEX 35 por la movilidad de sus empleados?

Capacidad para cambiar las cosas

Ya hemos visto en numerosas ocasiones la capacidad de cambiar las cosas que tienen las empresas en todos los niveles: económico, cultural, social… y es innegable que también tendrían esa capacidad para cambiar la forma de moverse sus empleados. Las 35 empresas del IBEX emplean a más de millón y medio de personas en todo el mundo. Un millón y medio de trabajadores que van y vienen al trabajo. A diario.

Cuando una sola persona cambia sus hábitos de movilidad por unos más saludables, se convierte inmediatamente, y casi sin querer, en un embajador de la movilidad sostenible. Ahora imagina si hubiera un millón y medio de “embajadores”.

Con esa premisa, nos pusimos en contacto con todas las empresas que componen el IBEX 35 para que contestaran un sencillo cuestionario:

¿Cuenta su compañía con un plan de movilidad sostenible para empleados?

para empleados? ¿Fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte entre sus empleados? ¿De qué forma? ¿Tiene aparcabicis ? ¿Pone a disposición de los empleados duchas ? ¿Otra compensación?

? ¿Pone a disposición de los empleados ? ¿Otra compensación? ¿Qué porcentaje utiliza la bici para ir a la oficina?

¿Cuentan en su empresa con un responsable dedicado a este tema? ¿Cuál es su cargo?

Recibimos 20 respuestas y podríamos resumir que prácticamente todas tienen en cuenta la movilidad de sus empleados y se esfuerzan en ofrecerles, en la medida de sus posibilidades, alguna alternativa al coche privado: transporte público, lanzaderas con intercambiadores, vehículos compartidos… esas suelen ser las apuestas más comunes. Son menos aquellas que ofrecen duchas y vestuarios y coinciden en su mayoría con las que tienen gimnasio.

¿Oferta o demanda?

Los aparcabicis seguros ya no son tan comunes entre las empresas que componen el IBEX 35. Sin embargo sí cuentan con un aparcamiento seguro y vigilado para coches. No es que se apueste más por un medio que por otro, es algo casi inconsciente, como ocurre también en las ciudades y ayuntamientos: con buena intención se atiende a la demanda en vez de generar una oferta mejor.

¿Cómo vienen nuestros empleados?. En coche. Pues construyamos aparcamientos para coches

... obviando su capacidad que tienen para cambiar las cosas.

Si a los trabajadores de una empresa se les facilita todo para ir en coche, acaban yendo en coche. Si se les facilita todo para ir en transporte público o en bicicleta irán a trabajar en transporte público o en bici, convirtiéndose, seguramente, en embajadores del transporte público y de la movilidad en bicicleta también en sus desplazamientos de ocio, con las ventajas que eso tendría para toda la sociedad. Repetimos: millón y medio de embajadores de una movilidad sostenible, saludable y beneficiosa incluso para quien no la ejerce. En esa línea, todas ellas están teniendo en cuenta las plazas de aparcamiento para coches eléctricos, atendiendo sin querer, a la demanda (la moda del coche eléctrico) en vez de generar una nueva oferta.

¡Arre, que llegamos tarde!

Vamos a llevarlo a lo absurdo para que aún se entienda mejor. Imaginemos que la ciudad no estuviera asfaltada y las calles fueran de tierra. E imaginemos igualmente que las empresas contasen con cuadras, abrevaderos, heno y paja. Dejemos volar la imaginación pensando que las empresas además nos ofrecieran descuentos fiscales para la compra, cuidado y alimentación de los caballos y que varias personas cuidasen de nuestros equinos durante la jornada laboral. ¿Imagina cómo acabaríamos yendo a trabajar en apenas un par de años? “¡Arre, que llegamos tarde!”.

Planes de movilidad truncados

En honor a la verdad hay que decir que esta pandemia ha cancelado muchas cosas, incluidos planes de movilidad en los que estaban trabajando. El teletrabajo y la no movilidad, también son sostenibles. Las respuestas a nuestro sencillo cuestionario han ido en esa dirección también: “trabajábamos en un plan de movilidad cuando vino la pandemia y ahora lo estamos retomando y readaptando a la nueva situación”.

Por seguir siendo honestos, las empresas del IBEX, por razones obvias, son bastante grandes y sus oficinas centrales, las sedes que más trabajadores mueven, no están precisamente en el centro de Madrid. Esto complica la movilidad en bicicleta. Hablamos, en muchos casos, de desplazamientos diarios de más de 30 kilómetros. Si queremos evitar que una persona que reside en Leganés y trabaja en Boadilla del Monte vaya en su coche privado al trabajo, el esfuerzo ha de ir asociado obligatoriamente a la intermodalidad: combinar varios medios de transporte, por ejemplo bici y tren, así que se trata de un esfuerzo conjunto entre la Comunidad de Madrid, las empresas y los diferentes Ayuntamientos o localidades afectadas y, poner de acuerdo a las tres partes es una labor que lleva un tiempo y un esfuerzo tan grandes que suele acabar con quien lo intenta exhausto y enterrado en burocracia.

¿Pero seguro que esa es mi empresa?

Centrémonos en las empresas. Cuentan con planes de movilidad, cuentan con duchas, cuentan con aparcabicis, la información la tienen en su intranet pero… ¿realmente saben todos sus empleados que tienen todas eso a su disposición? Nos ha ocurrido alguna anécdota graciosa para la elaboración de este artículo que merece ser contada: tras recibir las respuestas de alguna de estas empresas (diremos el pecado y no el pecador) nos pusimos en contacto con sus empleados y muchos de ellos no tenían ni la más remota idea de que su empresa tuviera esos planes de movilidad o que pudiera hacer uso de las duchas o que pudiera hacer uso de los puntos de recarga para coches eléctricos. En algún caso también, al preguntar a los empleados, nos hemos encontrado con respuestas como “¿Pero seguro que esa es mi empresa?” o “No es tan bonito como lo cuentan”.

Hemos elaborado una tabla para que se pueda comprender mejor quién hace qué.

Comparativa Movilidad Sostenible | Onda Cero

Valgan todos estos párrafos como extenso resumen e introducción. Adéntrese, si quiere el lector, en las 20 respuestas obtenidas de las empresas del IBEX 35 en relación a la movilidad de sus empleados.

ACCIONA

La apuesta de ACCIONA por la sostenibilidad se realiza de forma integral teniendo en cuenta la seguridad en los desplazamientos de sus empleados. En los principales centros de trabajo disponen de autobuses con diversas rutas y horarios que disuaden del uso del vehículo privado. En los últimos años se ha convertido en el mayor operador de motos compartidas que se recargan además con energía 100% renovable, y ofrece bonos gratuitos para los trayectos de sus empleados a los centros de trabajo con esas motos. Hay aparacabicis y duchas y el compromiso con la movilidad sostenible por parte de ACCIONA recae en todos los departamentos de la compañía.

AENA SME

Bajo su Plan de Acción Climática se han propuesto varios objetivos que se vinculan al fomento del transporte sostenible al aeropuerto tanto para empleados como para pasajeros y también están muy enfocados al fomento del transporte público, así como “colaboraciones con terceros para definir iniciativas sostenibles”, sobre todo en el transporte privado con inversión en puntos de recarga, coches compartidos, vehículos de alquiler, VTC, tarificación en aparcamientos. Tienen toda la información aquí

Están trabajando constantemente en el desarrollo de varios Estudios y Planes de Movilidad específicos para cada uno de los aeropuertos que plantean infraestructuras de acceso y transporte de las ciudades y las del propio aeropuerto y buscan facilitar los accesos a los distintos aeropuertos. En Barcelona concretamente sí hay un Plan de Movilidad para empleados con un Bicibox (aparcamiento cubiertos de bicicletas) y carriles bici que conecten con los municipios más cercanos. Trabajan de forma progresiva para hacerlo extensible al resto.

Son dos las divisiones dentro de AENA que se encargan de todo ello: Accesibilidad e Intermodalidad y la de Sostenibilidad, pero la implementación de ese Plan de Acción Climática y sus objetivos están en la mente de todas las direcciones de la empresa dentro de su Estrategia de Sostenibilidad.

ALMIRALL

Cuentan con un plan de movilidad sostenible para todos sus empleados con toda la información disponible en la intranet de la empresa. Aparcabicis y duchas igualmente para quienes los necesiten y calculan que un 1% de la plantilla usa la bicicleta para ir a trabajar. El responsable encargado de todo pertenece al equipo de Health, Safety and Environment. Hay prestaciones para el uso del transporte público y se promueve el coche compartido y el uso de vehículos eléctricos e híbridos con cargadores en los aparcamientos de la empresa. En noviembre de 2020 certificaron una reducción de 417kg de CO2 con un total de 310 viajes en su proyecto piloto de coche compartido en Sant Feliu.

AMADEUS

Antes de la pandemia estaban trabajando en un plan de movilidad sostenible para sus empleados que tuvieron que aplazar y ahora vuelve a estar sobre la mesa. No hay una constante promoción de la bicicleta entre los trabajadores de Amadeus aunque elaboran de forma espontánea algunas iniciativas para compartir “experiencias en bici” sobre todo en temas de ocio. Hay un grupo de empleados “Bike to work” que colabora con el departamento de RRHH y promueve dentro de la empresa los traslados en bicicleta al trabajo con charlas e información. Cuentan con aparcabicis y duchas para empleados además de una subvención para el uso del transporte público. La movilidad sostenible en Amadeus se trata de forma transversal desde “la perspectiva de Health & Safety como de Responsabilidad Social Corporativa, con departamentos dedicados a cada uno de esos aspectos.”

BANCO SANTANDER

En el Banco Santander definen la movilidad sostenible como “estratégica” dentro de la empresa. Dentro del área de Servicios Generales Corporativos han creado un departamento (llamado Gestión de Movilidad) que se dedica exclusivamente a gestionar los diferentes vehículos que acceden a la Ciudad Financiera y al resto de edificios. Fomentan el uso de coches eléctricos con facilidades de carga gratuita para empleados con un número de plazas de garaje que va incrementando. Pero también se fomenta el uso de la bicicleta y los coches compartidos dando facilidades a empleados y visitas que lo deseen. Se coordinaron con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para financiar una red de estacionamiento para bicicletas eléctricas de uso público. Una de esas estaciones está en la entrada de la Ciudad Financiera. Aparte de las eléctricas, cuentan con aparcabicis y con duchas para los empleados. La situación geográfica de la Ciudad Financiera, rodeada de autopistas, y alejada del centro, no tiene un alto porcentaje de empleados que acudan al trabajo en bici pero, aseguran, es más habitual en las sedes del centro de Madrid.

BBVA

En el BBVA aseguran estar “firmemente comprometidos con la sostenibilidad” y consideran que “avanzar en la movilidad sostenible” es su objetivo. La situación de la Ciudad BBVA, en el barrio de La Tablas, favorece en gran medida la comunicación de los empleados. Cuentan con un plan de movilidad sostenible en el que potencian el transporte público (tienen muy cerca Cercanías, metro, metro ligero y autobuses) y tratan de “fomentar el uso racional del transporte privado”. Varias lanzaderas se suman al movimiento de empleados desde otros puntos importantes y hay un servicio de lanzadera circular entre los edificios de la empresa que funciona continuamente durante el día. Hay aparcamientos prioritarios para aquellos empleados que comparten coche y también con puntos de recarga para quienes usan coches eléctricos. BBVA cuentan con una zona específica vigilada para aparcamiento de bicicletas y VMP con vestuarios y duchas. Igualmente tienen una app donde registran su bicicleta y/o patinete eléctrico y hacer uso de esas instalaciones. Todo lo relativo a las políticas de movilidad corre a cargo del equipo de Inmuebles y Servicios.

Aparcabicis seguro en BBVA | BBVA

CAIXABANK

CaixaBank estaba desarrollando un plan específico de movilidad, que sería incluido en el Plan de Gestión Ambiental de la entidad y se vio truncado por la pandemia. Ahora trabajan para adaptarlo a la nueva situación. Han adaptado los principales edificios del banco para facilitar el acceso con bicicletas y VMP además de contar con aparcabicis en las principales sedes. Los edificios con mayor número de empleados cuentan también con duchas y vestuarios. En una encuesta realizada en 2019 entre los empleados de sus servicios centrales en Barcelona, se calculó que un 3,6% de la plantilla usaba la bicicleta para acudir a sus puestos de trabajo. Ofrecen puntos de recarga de vehículos eléctricos en los principales edificios corporativos y servicios centrales y autobuses lanzadera en Madrid. Ha habido también una transformación de la flota de vehículos de la entidad a vehículos híbridos. Se apuesta por el coche compartido en las delegaciones territoriales y se ha desarrollado una aplicación (GoBlue) que lo fomenta.

CELLNEX

Aunque habían empezado a trabajar en un plan de movilidad, como en otros casos, CELLNEX tuvo que cancelarlo todo debido a la pandemia. Además están n pleno proceso de cambio de oficinas, para el último trimestre del año, y en la nueva ubicación, mejor conectada con transporte público, se prevé que aumente el porcentaje de empleados que se decidan por dejar el coche en casa.

ENDESA

El primer plan de movilidad sostenible de Endesa data de 2014, esto les convierte en una de las primeras empresas en ponerlo en marcha. Hace unos cuatro años lanzaron el segundo plan llamado Movimiento-E informando a todos los empleados y tienen toda la información en este enlace.

Aparcabicis, duchas y vestuarios a disposición de los trabajadores, además de ofrecer a todos un pool de bicicletas eléctricas en sus diferentes sedes que se ha ido ampliando poco a poco a patinetes, con puntos de recarga. Todo lo relativo a la movilidad y el Movimiento-e depende de la Dirección de Planificación de Sostenibilidad y Gestión de Grupos de Interés y todas las acciones concretas que afectan a cada una de las áreas de la compañía con responsables específicos.

Aparcamiento de Bicis eléctricas en ENDESA | Endesa

FERROVIAL

Las bicicletas y los vehículos eléctricos son el centro de su atención para la movilidad sostenible. Existen aparcabicis y puntos de recarga en las oficinas de la empresa. De hecho son, junto a Renault, quienes están detrás de los coches compartidos ZITY.

No hay un responsable específico dedicado a la Movilidad de empleados pero sí una compañía dedicada a ello: Wondo, una plataforma de movilidad para empresas con una aplicación que ofrece a los trabajadores descuentos en diferentes medios de transporte (transporte público, taxi y vehículos compartidos), pero no se contempla la bicicleta como una opción.

Mención especial a su programa HASAVI, un plan de salud y bienestar con el que Ferrovial fomenta costumbres saludables entre sus empleados, con diferentes proyectos colaborativos que buscan “ciudades y ciudadanos más sostenibles y saludables” con iniciativas como Healthy Cities, que reta a caminar 6.000 pasos diarios. Gracias a ese programa cuentan con vestuarios y duchas en algunos de sus centros de trabajo.

FLUIDRA

Aunque no cuentan con un plan de movilidad sostenible, sí tienen un plan de retribución flexible para los abonos en transporte público. Próximamente se mudarán a otro edificio en el que contarán con aparcabicis y puestos de recarga para patinetes y coches eléctricos. La mayoría de las fábricas, además, cuentan con duchas. Según la última encuesta que realizaron entre sus trabajadores en 2020, calculan que el porcentaje de empleados que usa la bicicleta para acudir a sus puestos de trabajo no alcanza el 1%. Todos los asuntos relacionados con la movilidad en Fluidra dependen de la dirección de ESG (Environmental, social and governance: 'factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).

NATURGY

Naturgy tiene aparcabicis y duchas aunque no cuentan con datos concretos de cuál es el porcentaje de uso de la bici entre sus empleados. Igualmente han puesto en marcha diferentes medidas que fomentan la movilidad sostenible: flexibilidad horaria, vehículos compartidos… Todo se gestiona desde el departamento de Medio Ambiente y Responsabilidad Social.

IBERIA

Iberia cuenta con un plan de movilidad sostenible para empleados que se gestiona desde la dirección de personas y tiene toda la información disponible en su intranet donde han dispuesto una sección llamada “Zona Iberia” destinada a compartir coches entre empleados. Otro de los puntos que han querido destacar es el de renting de vehículos energéticamente eficientes (eco, híbridos, enchufables y Eléctricos) y la instalación de puntos de recarga eléctricos en sus sedes. También ponen a disposición de los empleados de la empresa una tarjeta exclusiva de uso solo en transporte público con bonificación fiscal. En cuanto a la bicicleta, las oficinas centrales de Iberia cuentan con aparcabicis y duchas a disposición de quien las necesite pero desconocen el porcentaje de empleados que la usan para ir al trabajo.

INDRA

En INDRA la movilidad sostenible forma parte de un plan mucho mayor que no solo incluye el traslado de personas. Es el Plan Director de Sostenibilidad 2020-2023 enfocado a una “transformación cultural” con iniciativas que promueven entre sus trabajadores una cultura de sostenibilidad con la intención de convertirlos en “activistas”. Así, además de una movilidad sostenible y responsable, hablan de reducción del uso de plásticos, reciclaje responsable…

Centrándose en la movilidad, se enfocan más en concienciar a sus trabajadores del impacto que tiene su forma de moverse en general, no sólo al trabajo. Interesante, porque es una acción que, de salir bien, no se queda sólo en los trayectos al trabajo y se incorpora a los hábitos y costumbres de los empleados que probablemente, piensen en su forma de moverse cuando hagan trayectos que no sean al trabajo, como el ocio de fin de semana o las vacaciones. Paralelamente, están revisando la política de viajes y se refuerzan las reuniones virtuales con la intención de reducir los desplazamientos innecesarios.

Cuentan con aparcabicis y duchas en sus principales centros de trabajo. Un Plan de Retribución Flexible para la tarjeta de transporte público y un sistema de lanzaderas para reducir el uso del coche privado.

La sostenibilidad en la empresa depende de la alta dirección: dentro de su Consejo de Administración cuentan con una Comisión de Sostenibilidad (integrado por responsables de diferentes áreas de la compañía) y también con una dirección de Sostenibilidad, Innovación y Estrategia desde la que se organiza todo. Toda la información está aglutinada en este enlace.

MAPFRE

Sí promueve activamente el uso de la bicicleta entre sus empleados para acudir a los centros de trabajo aunque no se conoce a ciencia cierta el porcentaje de los que lo hacen. Cuentan con aparcabicis y duchas, puestos gratuitos de recarga eléctrica para coches, autobuses sin coste alguno para empleados que conectan el centro de Madrid con la sede de Majadahonda y ofertas de venta y renting de vehículos eléctricos e híbridos. No se preocupan sólo de los empleados, ya que hay ofertas para clientes en los vehículos de sustitución que son Zero emisiones y disponen de grúas híbridas para la asistencia en carretera.

MERLIN PROPERTIES

Actualmente ocupa un edificio de alquiler sin mucho margen para tener un parking de bicis. Sin embargo se trata de “uno de los mayores tenedores de edificios de oficinas en la Península Ibérica”. El año pasado crearon Merlin Hub, casi 330.000 metros cuadrados repartidos en 33 edificios y paralelamente crearon la Oficina de Sostenibilidad y Movilidad con la que han desarrollado un Plan de Transporte al Trabajo habilitando tres lanzaderas conectando intercambiadores con sus oficinas. Cerca de 50.000 personas han hecho uso de esos servicios. Igualmente han impulsado un proyecto llamado QOOB instalando taquillas inteligentes para patinetes y bicicletas eléctricas en las oficinas de Torre Gloriès, Torre Chamartín y Adequa en Barcelona y Madrid.

REPSOL

Define la movilidad como “uno de los aspectos clave” en su compañía como productores de combustibles convencionales y alternativos. Su red de recarga es la más amplia de España (1.700) y los productos que desarrollan cada vez generan, en sus propias palabras, menos emisiones de CO2. La flexibilidad laboral y el teletrabajo son dos de sus apuestas ya desde 2008, básico para una movilidad responsable en cualquier empresa. Están detrás de alguna de las flotas de coches compartidos más relevantes de Madrid con ofertas puntuales para empleados. Aseguran que, la elección del centro de Madrid para su sede corporativa, tuvo la movilidad de sus empleados como uno de los motivos principales, facilitando su traslado de forma sostenible. Cuentan con aparcabicis y puntos de recarga para coches eléctricos. Algunas de las oficinas, aquellas que cuentan con gimnasio corporativo, ponen a disposición de los empleados que necesiten, duchas y vestuario. Es interesante el Banco del Tiempo con el que cuentan en algunas sedes, en el que se pueden encargar determinadas tareas cotidianas (tintorería, encargar libros de texto o juguetes, compras de farmacia…) que contribuye a reducir algunos desplazamientos. Aunque todo lo relativo a la movilidad sostenible depende del área de Personas y Organización además de la de Gestión Patrimonial, desde la compañía aseguran que todas las áreas están involucradas.

SOLARIA

Solaria ha aprobado la creación de una Comisión en el Consejo -Comisión de Ética, Compliance y ESG para poder coordinar todos los asuntos relacionados con la sostenibilidad designando también una persona encargada de todo(ESG & Compilance Manager). Las siglas ESG corresponden a Environmental, social and governance: 'factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Han publicado toda su política medioambiental y han definido la reducción de un 14% las emisiones de CO2 como objetivo para el cierre de 2021 con un cambio en el consumo eléctrico en todas sus instalaciones y ampliando el Plan de Flota Híbrida, sustituyendo los coches de renting diesel por híbridos. Calculan que el 70% de la plantilla acude a sus puestos en transporte público. Tienen publicada toda la información en este enlace.

TELEFÓNICA

La compañía ha elaborado un Plan de Movilidad Sostenible para las oficinas centrales en Distrito Telefónica en el norte de la ciudad de Madrid. Ya en 2019 se llevó a cabo el diagnóstico que pondría en marcha el plan utilizando una plataforma de movilidad que revelaba cómo se movían los empleados y, con la información obtenida podrían mejorar la efectividad de los desplazamientos.

En este momento trabajan en ese Plan de Movilidad Sostenible para adaptarlo a los nuevos tiempos: se ha reforzado el teletrabajo y estableciendo un horario flexible para evitar las horas punta. Una de sus apuestas más grandes se centra en el transporte público, cuyo abono forma parte de la retribución flexible de empleados. Es interesante que tengan publicadas en su página web las mejores rutas para acudir al Distrito en bicicleta y cuentan con 270 plazas de aparcabicis, duchas y vestuarios. En cuanto al coche eléctrico, también hay 77 plazas de recarga a disposición de los empleados y se están instalando 45 más

Calculan que el 19,5% de sus empleados usa el transporte público y un 13,5% lo hace en bicicleta, andando o en taxi y tienen toda la información publicada aquí.

Hay un Grupo de Trabajo para la movilidad sostenible que está compuesto por las áreas de Medio Ambiente, Gestión de Infraestructuras y Espacios, Seguridad, Comunicación y Recursos Humanos.

VISCOFAN

No cuentan con un plan de movilidad sostenible para empleados ni se fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte. Tampoco tienen aparcabicis pero sí que cuentan con duchas.