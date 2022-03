Ayuso: "El Gobierno de Pedro Sánchez está acabado, la única duda es cómo abandonará el poder"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez está "acabado" y que la única duda es "cómo va a abandonar el poder". Lo ha hecho en Espejo Público, donde ha añadido que "debería dimitir" por todo lo que está "cosechando": "La gente en España está preocupada por lo que está pasando. Cuando no son los transportistas son los comerciantes, la gente del campo...".

Por ello, Ayuso propone una "bajada drástica" de impuestos para que los altos precios "no arruinen a la gente". En relación a la guerra en Ucrania, ha admitido que Madrid recibirá a más ucranianos que cualquier otra parte del país: "Tenemos que cuidarles para que estén integrados y protegidos. Pedimos al Gobierno que vengan al Zendal, que descansen y se les registre. Pero como es el Zendal, el azote del Gobierno y la izquierda, se niegan. Tienen que ir a Pozuelo y luego al Zendal".

Sobre la etapa que se abre en el PP con Feijóo al frente, Ayuso cree que comienza una era "en manos de un hombre que lo ha sido todo y que no tiene que demostrar su valía": "Nos va a ayudar mucho, esa seguridad en sí mismo es clave para que los demás trabajemos desde las comunidades. Ya somos alternativa y ahora vienen los mejores momentos".

"De Casado y Egea no espero nada. Lo que ha pasado es que ha habido una maquinaria para destruirme en lo personal y en lo político".

También se ha referido a la anterior dirección del partido, de la que no espera "nada": "De Casado y Egea no espero nada. Lo que ha pasado aquí es una maquinaria que se puso para destruirme en lo personal y lo político. Han intentado destruirme y desgastarme desde que opté a la presidencia de Madrid. Toda la organización estaba cansada en muchos aspectos".

"No hemos vuelto a hablar", ha dicho Ayuso sobre Casado, con el que ha añadido que sigue "molesta" y que las heridas "no se pueden cerrar así": "Estoy pagando el triunfo de las elecciones del 4 de mayo. Siempre les dije lo mismo, que estoy aquí para ayudar, que hay que unirnos con ese mensaje, pero se instalaron en que había que destruirme, dividirme, etc. Se hizo todo lo imposible para intentar destrozarme".