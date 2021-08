Más de uno Alcalá 09/08/2021

David Jiménez, director de la delegación comarcal de la ONCE en Alcalá de Henares, nos detalla la atención que se presta desde la oficina alcalaína para cubrir las necesidades de las personas con pérdida de visión. Con los servicios que ofrecen desde la Organización Nacional de Ciegos intentan ayudarles a poder seguir desarrollando su vida diaria con normalidad. Nos desplazamos hasta Santorcaz, un municipio que cuenta con un Ayuntamiento volcado en la preservación de su patrimonio. Su alcalde, Rubén Gómez, nos avanza que han adquirido los terrenos situados en el perímetro de la muralla para que la Comunidad de Madrid pueda proceder a su rehabilitación. Los cuerpos de seguridad nos ofrecen estos días una serie de consejos para poder estar tranquilos mientras estamos de vacaciones fuera de nuestros domicilios. Miguel Parra, Intendente de la Policía Local de Torrejón de Ardoz, nos recomienda cerrar bien las puertas y ventanas, no publicar en redes sociales que no estamos en casa y no dejar objetos de valor en nuestra vivienda. Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 nos han dejado estos días imágenes de deportistas sufriendo por las duras condiciones de calor y humedad con las que competían. Con Pedro Valenzuela, investigador alcalaíno, descubrimos cómo afectan estas circunstancias a nuestro organismo a la hora de practicar deporte. Nos desplazamos hasta Nuevo Baztán, municipio que acogerá en 2022 la Asamblea Regional de la asociación “Los Pueblos más Bonitos de España”. Gema Pacheco, su alcaldesa, destaca la importancia de pertenecer a esta asociación y la repercusión que ha tenido para la localidad. Aprovechamos también para conocer cómo se está desarrollando el programa cultural de verano y los próximos eventos.