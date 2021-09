Más de uno Alcalá 01/09/2021

Permanece activada la preemergencia del plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones. En Alcalá de Henares han llegado a registrarse acumulaciones de entorno a 20 litros en menos de una hora durante esta noche y la red de cercanías y el metro afrontan retrasos a estas horas de la mañana. Desciende la incidencia acumulada de contagios por coronavirus a 14 días. En la ciudad complutense se contabilizan 310 casos por cada 100.000 habitantes y en Torrejón de Ardoz 289. Valverde de Alcalá dispara su incidencia hasta 1.800 por un brote que ha afectado hasta el momento a 9 personas. Las peñas festivas de Alcalá hacen una valoración positiva de su participación en el “Verano en Fiestas 2021” pese a quedar concentrada su actividad en 4 jornadas. Se desvinculan de los altercados que se produjeron especialmente en fin de semana y horario nocturno en entornos como el de la Plaza de Cervantes. Desde el equipo de gobierno alcalaíno, reprueban estas acciones violentas y consideran necesario efectuar una reflexión sobre el consumo de alcohol en la calle en los denominados botellones. El grupo municipal del Partido Popular sostiene que no existió una buena planificación de las fiestas al producirse durante esos días, además de botellones, aglomeraciones de personas que no mantenían la distancia de seguridad y no usaban las mascarillas. Unidas Podemos IU reclama una reflexión sobre el modelo de fiestas, más aún cuando se aproxima la conmemoración delos 800 años de la Feria de Alcalá. La baja asistencia a la Plaza de Toros La Estudiantil en los 2 festejos programados en Alcalá de Henares es interpretada por IU Alcalá como una muestra del poco apoyo de la población a la tauromaquia. Comienza en Alcalá de Henares la XXXVI Semana del Mayor en la que, hasta el jueves, se podrá disfrutar de música, conferencias, teatro, visitas culturales y senderismo. No faltará el acto de homenaje a las parejas que celebran este año sus Bodas de Oro. La atleta alcalaína Alba García Falagán participa hoy, junto a su guía Jonathan Orozco, en sus primeros Juegos Paralímpicos en la prueba clasificatoria de los 100 metros lisos. Esta tarde el estadio municipal de El Val acoge la edición número 54 del Trofeo Cervantes como homenaje a Marcelino Crespo “Caborana”, quien fuera jugador del equipo rojillo.