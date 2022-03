El Yoga ens pot ajudar a combatre l'insomni

Aconseguir dormir bé és una de les principals preocupacions en el nostre dia a dia, doncs si no es descansa durant la nit és impossible rendir bé al dia següent. És per això que entrevistem a Zaira Leal, que acaba de publicar el llibre "Quiero dormir" ons dona claus per fer servir les tècniques mil·lenàries del Yoga per anar relaxat a descansar.

En aquest llibre, que integra les darreres investigacions científiques sobre els principis que ens permeten descansar i dormir bé i la biologia del nostre cos durant la nit aplicant la sabiduria milenaria del ioga i l'ayurveda, la mestra Zaira Leal ens ofereix les claus per a un descans profund i reparador.

Coneixerem «ayurtips», que són recomanacions ayurvédiques i iòguiques molt sensibles per a diferents moments del dia que no només ens ajudaran a dormir en pau sinó també a millorar els nostres nivells d'energia i vitalitat.

Ens ho explica l'autora al nits de ràdio amb David Cervelló