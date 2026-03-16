TramCamp 2029

La primera fase del tramvia del Camp de Tarragona, que connecta Cambrils, Salou i Vila-seca s'enllestirà a finals de 2029. És la previsió que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa coincidint amb una visita d'obra al pont sobre l'autovia A-7 per on passaran els tramvies. Es tracta d'una data més tardana del que s'havia plantejat inicialment, quan es preveia que el TramCamp comencés a funcionar el primer trimestre de 2028.
Segons Illa, el tramvia transformarà "completament" la mobilitat de la zona. Aquesta setmana s'han adjudicat les obres de les fases 1 i 2 del projecte i el departament impulsarà durant aquest any la resta d'obres de la primera fase, com l'obra civil i instal·lacions del tram Cambrils nord-Cambrils centre.
Fins al moment, el Govern calcula que la inversió mobilitzada d'aquesta primera fase és de 224 milions d'euros, en un tram que comprèn les parades entre Cambrils Nord i Vila-seca Estació. D'aquesta manera, es projecten inicialment catorze quilòmetres i catorze estacions, tres de les quals amb intercanviadors.
Fonts de Ferrocarrils de la Generalitat han assenyalat que ara per ara, queda pendent l'adjudicació del projecte del centre operatiu de Vila-seca. Les obres de construcció tindran una inversió de 24,7 milions d'euros (sense IVA) i la previsió és que els treballs puguin començar aquest mes de juny. Alhora, caldrà consensuar un pla amb Adif per executar les obres del pas inferior per als vianants de l'estació de tren de Vila-seca i actualitzar la informació pública de dues parades del tramvia a Salou, les quals s'han modificat la seva ubicació.
Segona fase
En paral·lel a les obres de la primera fase, la Generalitat també està treballant en la tramitació de la segona fase, que completarà el tramvia del Camp de Tarragona. En aquest cas, el tramvia continuaria amb la connexió de Reus i Tarragona, a més de l'accés a l'aeroport de Reus.
El projecte final proposa una xarxa de 46 quilòmetres amb 46 estacions (deu de les quals intercanviadors). Segons càlculs de la Generalitat, el Tramcamp beneficiarà 9,5 milions d'usuaris a l'any.