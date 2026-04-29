Tarraco i Roma

La 28a edició del festival de recreació històrica Tarraco Viva es fixarà enguany en Roma amb la voluntat de donar respostes al "per què" d'aquesta civilització i de la història. El certamen començarà l'11 de maig i s'allargarà fins al dia 24. Durant quinze dies, el Camp de Tarragona s'omplirà de xerrades, taules rodones, espectacles de recreació històrica, exposicions i itineraris comentats.
S'han programat més de 500 actes, principalment a Tarragona, i en altres municipis de la demarcació com Reus, Torredembarra, Salou, Altafulla, Vila-rodona i els Pallaresos. Els dos caps de setmana centraran gran part de les activitats. El primer amb l'epicentre al Moll de Costa i el segon al Camp de Mart.
Destaca un nou cicle de converses al voltant de diversos vessants de Roma com ara la literatura i el teatre clàssic, la gastronomia i l'arquitectura. També hi haurà una conversa sobre els eclipsis i l'astronomia en l'Antiguitat, coincidint amb l'any de l'eclipsi total que es podrà veure el 12 d'agost.
Enguany és l'última edició sota la direcció de Magí Seritjol que es jubila i donarà pas a Julio Villar. Serijtol ha destacat que la història i el festival li han permès fer "un gran viatge" i "obrir finestres".