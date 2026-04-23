Llum verda a l'Eix Cívic

La comissió territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat definitivament la modificació del planejament urbà de Salou que permetrà la creació del denominat Eix Cívic en els terrenys alliberats de l'antiga via del ferrocarril. Es transformaran dos quilòmetres lineals en un passeig verd, noves connexions tant viàries com d'espais lliures amb la resta de la trama urbana, 144 habitatges nous -117 dels quals, protegits-, un aparcament soterrat de 500 places i l'encaix del TramCamp. Les obres d'urbanització aniran a càrrec del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot l'àmbit suma 4,96 hectàrees.
Així, entre la Torre Vella i l'església de Santa Maria del Mar, la zona on es trobava l'antiga estació, es proposa una plaça central, amb un aparcament soterrat per a uns 500 vehicles i nous equipaments. A ponent i fins a la plaça de la Província, l'espai disponible permet construir nous edificis d'habitatges amb comerços i serveis. Més cap a llevant, passat el mercat, el passeig formarà part d'un entorn vegetal ja consolidat. La proposta preveu un front d'edificis en forma de barra amb una alçada de cinc plantes en la façana mar, completat amb edificis de màxim set plantes en la façana del passeig.
Pel que fa a les zones lliures, ocuparan més del 90% de l'àmbit. S'han dissenyat per estructurar una xarxa de zones verdes urbanes interrelacionades, amb el passeig de l'Eix Cívic i també amb els carrers perpendiculars. A aquestes zones verdes se sumen els espais de lleure i esbarjo de la ciutadania, que en conjunt aniran formant refugis climàtics. Finalment, es preveuen diversos equipaments de caire sociocultural i educatiu entre la Torre Vella, la Biblioteca Municipal i l'església Santa Maria del Mar.
El gener de 2025 es va signar el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de Salou, en relació amb la integració urbana del tramvia del Camp de Tarragona en aquest municipi. El convenia incloïa el compromís del Departament de finançar les obres d'urbanització de l'Eix Cívic. "La reordenació de la zona aposta per la mobilitat sostenible i incorpora el traçat del tramvia del Camp de Tarragona, encara que aquest queda fora de l'àmbit", ha detallat el Govern en un comunicat.