Missatge rebut

A les 11:12 hores els mòbils dels municipis que es trobaven en l'àrea d'influència de la central nucel·lar Vandellòs II (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Pratdip, l'Ametlla de Mar i Tivissa) han rebut el missatge ES-Alert en castellà advertint que es tractava d'una prova de cobertura i que no calia realitzar cap acció. Uns minuts després ha arribat el mateix text en català. S'ha enviat des del Centre estatal de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM) després de la sol·licitud de la subdelegació del govern a Tarragona. Representa el primer simulacre que s'organitza amb aquest sistema d'alerta mòbil a les centrals nuclears. De fet, era una demanda dels municipis del PENTA I a Catalunya. Paral·lelament també s'ha fet arribar un qüestionari a la població perquè cada ciutadà pugui explicar si ha anat tot bé o si han detectat alguna mancança.
La subdelegada del govern a Tarragona, Elisabet Romero, ha indicat que s'ha tractat d'una "prova de cobertura" per comprovar que els missatges arriben correctament. Tot i això ha concretat que fins d'aquí uns dies no sabran amb precisió si han quedat zones fosques, un cop rebin l'informe de les empreses de telecomunicacions. Un cop el tinguin, si cal, "s'aplicaran mesures" per corregir disfuncions.
L'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha fet una valoració "molt positiva". Ha assenyalat que aquestes proves els ajuden a controlar que no hi hagi cap "punt fosc" de cobertura al municipi. Ha explicat que durant l'apagada just ara fa un any, van veure que hi havia alguns "punts foscos" i creuen que cal "resoldre-ho".
D'altra banda, Castellví ha reclamat que aquests simulacres es facin "més sovint". També ha demanat que "s'expliqui a la població com hauria d'actuar" en cas d'accident radiològic. Respecte aquest punt, Romero ha avançat que tenen previst fer un simulacre amb participació de la població, si bé no ha concretat quan es podrà fer.