Un viatge a la història del còmic

Els originals de còmics històrics com Tintín, Mafalda o Marvel s'exposen fins al pròxim 23 de febrer al CaixaForum de Tarragona. La mostra reuneix més de 140 obres mestres de la història del còmic d'autors com Quino, Richard Felton Outcault, Hergé o Elzie Crisler, entre altres.

Segons l'assessor de 'Còmic. Somnis i història', Vicent Sanchis, es tracta d'una mostra "inèdita", perquè "mai abans s'havien vist tants originals junts" i amb aquest "sentit transversal de la història del còmic", des dels inicis fins a l'actualitat. El projecte va néixer fa dos anys gràcies a la col·lecció de Bernard Mahé, una de les més importants d'Europa, la qual s'ha completat amb préstec d'altres col·leccionistes i institucions.

Els visitants viatjaran a través d'un relat cronològic, temàtic i geogràfic que permet veure com ha anat evolucionant el gènere, mentre s'evidencia el moment històric en què va ser creat. Per aquest motiu, el títol de la mostra -'Còmics. Somnis i història'- fa referència a la doble condició del còmic. Per una banda, com a "eina de reflexió sobre el present i el futur", i per l'altra, com a mitjà "poderós" de creació de realitats paral·leles, mons imaginaris, utopies i distopies, segons detallen els impulsors.

A banda de veure aquest centenar d'originals, el públic també podrà gaudir d'una reproducció a gran escala de '13, Rue del Percebe' o un decorat de grans dimensions i en 3D d''Astèrix', ambdues creades per l'escenògraf i dramaturg Ignasi Cristià.