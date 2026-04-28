Aturada total

Els sindicats USTEC, Professors de Secundària, CGT i Intersindical han anunciat aquest dimarts la convocatòria de tres jornades de vaga a tot Catalunya entre el mes de maig i juny (12 i 27 de maig i 5 de juny) i dues més per cada territori. Els serveis de Tarragona i les Terres de l’Ebre tenen assignats els dies 21 de maig i 3 de juny. D’aquesta forma, a cada territori hi hauria cinc dies d’aturada.
A més, també plantegen dos dies de vaga a les escoles bressol, el 7 i el 20 de maig. Les organitzacions contràries a l’acord subscrit pel Departament d’Educació amb CCOO i UGT han plantejat aquest nou calendari de mobilitzacions. Les organitzacions avisen que “sense una proposta digna, aquest curs no acabarà amb normalitat”, i demanen a Educació una “rectificació profunda i immediata”.