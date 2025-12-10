Picasso a Horta de Sant Joan

El Centre Picasso d'Orta exposa dinou fotografies inèdites que Pablo Picasso va fer en la segona estada a Horta de Sant Joan, el 1909. Ja com a artista consagrat, retornava al poble terraltí on va viure el 1898 amb el seu amic Manuel Pallarès. Ho feia amb una càmera de fotos per documentar les creacions artístiques als seus marxants, els germans Stein. A més de les obres on va gestar el cubisme, Picasso es va retratar a ell, a la seva companya Fernande Olivier i a veïns del poble.
El Centre Picasso d'Orta ja va exposar el 2009 una vintena de fotos que Pablo Picasso va fer en la seva segona estada a Horta. En aquella mostra que es va fer per commemorar el centenari de la visita hi havia l'icònic retrat de pintor malagueny assegut en una cadira de vímet al seu estudi de l'Hostal de Trompet, on s'allotjava. També hi havia les fotografies de la muntanya de Santa Bàrbara o del poble des de la perspectiva en què acabaria pintant els quadres de 'La Bassa' o 'La Fàbrica', o fotos d'alguns dels seus amics a Horta, com l'hostaler a qui fotografia amb la guitarra a la mà.
Aquelles fotografies estan custodiades pel Museu Picasso de París, que recentment ha comprat els arxius de Dora Maar, fotògrafa i pintora surrealista que va ser una de les companyes sentimentals de Picasso. Maar va documentar la creació del 'Guernica' i és la musa d'algunes de les obres més importants de l'artista malagueny, com 'La dona que plora'. Entre els arxius de Maar s'han trobat dinou fotografies més fetes a Horta de Sant Joan en la visita del pintor de 1909.
Després de poder-les visionar un cop digitalitzades, el Centre Picasso d'Orta les ha adquirit i les exhibeix en una mostra que amplia i complementa la que es va fer el 2009. Entre les noves imatges, destaquen tres nous retrats on apareix el pintor i sobretot les moltes fotos de famílies i persones del poble que hi apareixen. Un tresor antropològic que s'exhibeix al museu hortolà fins al 12 d'abril del 2026.
Plaça Fernande Olivier
Des de divendres, la plaça que s'obre pas davant del Centre Picasso d'Orta, l'edifici renaixentista que va ser l'antic Hospital, porta el nom de Fernande Olivier. El consistori vol reconèixer d'aquesta manera "la visibilitat" i la projecció que Olivier va donar al poble i el seu paper de cronista de l'època. A la vegada, dedicant-li una plaça, s'aconsegueix "donar rellevància a les dones que van acompanyar a la figura de Picasso, sempre poc visibilitzades", com ha explicat la regidora de Cultura d'Horta de Sant Joan, Marta Prat.
Fernande Olivier va ser una model i artista francesa coneguda principalment pel fet de ser la primera parella sentimental del pintor malagueny. S'ha fabulat molt sobre la relació de Fernande amb la gent d'Horta i el presumpte rebuig, a principis del segle XX, que va generar l'arribada d'una model exuberant que vivia amb un home amb qui no estava casada. La model apareix en aquestes fotografies de la mà d'alguna criatura, xerrant amb una veïna o envoltada de persones en una espècie de fotografia familiar.