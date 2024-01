El ple per Cap d'Any salva la campanya turística de Nadal

El cartell de ple total durant Cap d'Any ha permès salvar la campanya turística de Nadal a les destinacions de l'interior de la demarcació de Tarragona. Al conjunt de la província, amb un de cada cinc allotjaments oberts, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona xifra globalment en un 80% l'ocupació, afavorida pel bon temps.

Malgrat que la majoria dels visitants durant les festes de Nadal han estat nacionals, també se n'han registrat d'internacionals, especialment alemanys i belgues. Segons la presidenta de la FEHT, Berta Cabré, el bon temps de les últimes setmanes ha facilitat l'afluència de turistes centreeuropeus. En aquesta línia, Cabré ha afirmat que existeix una tendència recent entre el públic familiar d'allargar les vacances més enllà de l'estiu.

A les Terres de l'Ebre, a la zona del delta, interior del Baix Ebre i el Montsià, el cap d'any ha tornat a omplir els allotjaments rurals. Fins al punt, segons ha apuntat el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, Juanjo Bel, que molts es van quedar sense plaça i es van crear, fins i tot, llistes d'espera.

Amb els habitualment fluixos gener i febrer per endavant, durant els quals alguns establiments opten per tancar portes per evitar costos, el sector treballa amb la vista posada de cara les vacances de setmana santa.