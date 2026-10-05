Moment Castellhel

Castellvell del Camp ultima els preparatius per celebrar el cap de setmana més sorollós de l'any, musicalment parlant. Durant els pròxims 9 i 10 d'octubre, la tretzena edició del festival Castellhell convertirà aquesta població de poc més de 3.000 habitants en una de les capitals europees del mètal extrem.
Hi prendran part reconegudes bandes de l'escena death mètal i grindcore provinents de Grècia, Finlàndia o França. Al llarg de les dues jornades de concerts, està previst que hi assisteixin més de 800 aficionats, alguns dels quals viatgen des d'altres països europeus.
Com en els anys anteriors, la pista poliesportiva coberta municipal, a l'entrada del poble venint des de Reus, acollirà l'escenari dels concerts. El camp de futbol, situat a l'altre cantó del nucli urbà, s'habilitarà com a càmping, amb capacitat per a unes 200 persones (l'any passat en van ser un centenar).
La trentena de persones que forma l'organització, membres de l'associació Hell Reborns, una entitat sense ànim de lucre formada per seguidors de la música mètal del mateix poble, treballaran sense descans i de forma altament organitzada perquè res falli durant les dues jornades de concerts.
Al seu costat hi tenen també l'Ajuntament de Castellvell del Camp, que els cedeix els espais municipals, els proporciona material (tanques, escenaris i serveis bàsics) així com suport logístic per part de la brigada municipal. Enguany, a més, ha concedit a l'entitat un ajut econòmic de 2.000 euros (en reben també 6.000 de la Diputació de Tarragona).