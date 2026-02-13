Actualitat

Interès en comprar les plantes d'International Paper

El comitè d'empresa de les fàbriques de Valls i Montblanc començarà les negociacions amb la companyia el pròxim dilluns.

Redacción

Tarragona |

Reunió amb representants de l'empresa d'International Paper | ACN

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que hi ha empreses interessades en adquirir les plantes d'Internacional Paper de Valls i Montblanc. A principis de febrer, l'empresa va anunciar el tancament de les dues fàbriques i l'acomiadament dels seus 200 treballadors.

Aquest divendres, el ministre s'ha reunit amb els representants de la plantilla per mostrar-li el seu suport. "A la Generalitat han arribat aquestes propostes i nosaltres també farem el seguiment, ho farem conjuntament", ha subratllat Hereu, que ha afegit que totes les administracions faran front comú per evitar la desindustrialització del territori.

El comitè d'empresa començarà a negociar amb la direcció el pròxim dilluns.

