Interès en comprar les plantes d'International Paper

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que hi ha empreses interessades en adquirir les plantes d'Internacional Paper de Valls i Montblanc. A principis de febrer, l'empresa va anunciar el tancament de les dues fàbriques i l'acomiadament dels seus 200 treballadors.
Aquest divendres, el ministre s'ha reunit amb els representants de la plantilla per mostrar-li el seu suport. "A la Generalitat han arribat aquestes propostes i nosaltres també farem el seguiment, ho farem conjuntament", ha subratllat Hereu, que ha afegit que totes les administracions faran front comú per evitar la desindustrialització del territori.
El comitè d'empresa començarà a negociar amb la direcció el pròxim dilluns.