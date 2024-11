La Federació d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona s'oposa a incrementar l'impost de les estades turístiques

La FEHT s'oposa a incrementar l'impost sobre les estades en establiments turístics, com va valorar fer el president Salvador Illa en la sessió de control del passat 30 d'octubre al Parlament. L'ens està en "desacord absolut" perquè "suposaria una pressió addicional desmesurada" per a "un sector clau" al territori.

L'entitat denuncia que la taxa turística s'ha convertit en "una eina recaptatòria de fàcil accés" per a les administracions, en lloc d'ajudar "a millorar la qualitat turística o afavorir la desestacionalització". L'organització detalla que s'han recaptat més de 80 milions d'euros als establiments turístics del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre amb la taxa.

La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, ha insistit que incrementar l'impost de les estades turístiques és "una amenaça a la competitivitat d'una indústria que genera riquesa i ocupació". L'entitat recorda que Catalunya és l'única comunitat autònoma que l'aplica i que moltes empreses decideixen no repercutir el cost de la taxa als clients per no perdre visites en benefici d'altres destinacions que no penalitzen amb aquesta "càrrega impositiva extra".

La Federació se sent "decebuda" amb la proposta per part del Govern i alerta el sector "ja es troba en una situació insostenible d'asfíxia fiscal". Cabré ha reclamat que les administracions "treballin junts amb el sector", per "reforçar" la qualitat de les destinacions i tenir "activitat 365 dies l'any", en comptes de "promoure increments fiscals".