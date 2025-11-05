Urbaser ha començat a prestar aquest dimecres el servei de recollida de la brossa i la neteja viària de Tarragona. Després de més de 60 anys amb FCC al capdavant d'aquesta tasca, Urbaser va aconseguir el contracte d'uns 200 milions d'euros per als propers deu anys mitjançant un concurs públic carregat d'entrebancs i recursos, alguns dels quals probablement tardaran anys en resoldre's als tribunals.
De bon matí, la companyia ha començat a retirar les 106 illes de contenidors soterrats que queden a la ciutat, ha estat equipant els 300 treballadors -subrogats- amb els nous uniformes i ha començat l'activitat. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha garantit que amb el nou contracte es resoldran "el 80% dels problemes de la ciutat".
El batlle ha qualificat el dia "d'històric" i ha afegit que "comença una nova etapa" a Tarragona. "El major problema que tenia la ciutat era la percepció i la realitat de la neteja", ha afegit. Viñuales ha posat en valor que des d'ara "hi ha un contracte del segle XXI" que permetrà, entre altres coses "que es netegi els diumenges". També està prevista la renovació total de la flota de 120 vehicles, un procés que serà progressiu a mesura que vagin arribant de fàbrica. Durant aquest, Urbaser ha llogat maquinària nova per poder substituir la més antiga -30 vehicles aniran a ferralla- i n'ha portat d'altres punts d'Espanya. Així, el contracte preveu una inversió en instal·lacions i maquinària superior als 26 milions d'euros.
El delegat d'Urbaser a Tarragona, Lleida i Balears, Xavier Mauri, ha destacat que s'han construït noves instal·lacions per acollir vehicles, oficines i espais per als treballadors. "Hem fet la subrogació, sense cap incident. La gent està contenta i hem estat preparant totes aquestes màquines. És un repte però ens dediquem a això i ho tenim tot preparat per donar-li un tomb a la ciutat", ha manifestat.