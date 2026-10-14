Un crit d'auxili

Centenars de pagesos catalans han sortit aquest dimecres amb tractors i autobusos cap a Barcelona en protesta per l'increment dels preus de producció que "posa en risc el sector". Una de les queixes més recurrents és l'augment "desmesurat" dels carburants i dels fertilitzants que "fa molt difícil" la viabilitat d'algunes explotacions.
Des d'Unió de Pagesos carreguen contra l'administració i demanen "que s'apliqui la llei i que no s'hagi de vendre per sota del preu de cost". En Sergi Gavaldà, pagès de Vallmoll i membre del sindicat, explica que es mobilitzen pels elevats costos de producció, amb el gasoil i els adobs "altíssims" i per reclamar preus justos. "S'ha de sortir tant sí com no, la cosa està molt malament; això és insostenible, s'ha de sortir i que ho sàpiga tot Catalunya: estem agonitzant", ha manifestat. Els pagesos també demanen menys burocràcia i més ajuts per fer front a l'increment de costos. "Les peticions són les de sempre, primer de tot, que no hàgim de viure les subvencions, volem que els fruits realment ens paguin el cost, per sobre del cost de producció", ha reclamat.
"Des d'ajuts directes, lleis que controlin els mercats, els lobbies econòmics de l'alimentació, la competència deslleial, el sector està tan enfonsat", demana Isidre Coll, pagès del Pla de Santa Maria, que també ha dit que és necessari que els ajudin en "tots els fronts possibles". Alhora ha demanat a la ciutadania que reflexioni i s'impliqui més. "No n'hi ha prou a dir que necessitem pagesos quan tot crema, quan hi ha foc i que ens aplaudeixin quan llaurem; els focs s'apaguen a l'hivern", assevera. Per això, ha assegurat que cal que hi hagi relleu generacional, un dels grans problemes que té el sector.