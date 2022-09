Continuen els problemes al Port de Tarragona

Les estibadores no entenen que les mesures per augmentar la capacitat operativa en un 30%, reforçant els equips amb personal eventual, com havien plantejat, s'hagi respost amb una reducció de la productivitat en les operacions.

Acusen els treballadors de no assistir als seus llocs de feina i treballar "a un ritme anormalment baix". La situació "d'embús" que provoquen al Port de Tarragona està provocant "quantioses pèrdues" a empreses implicades i posa en perill l'activitat del port, perquè es perdran clients i es desviaran tràfics.

Per la seva banda, la junta directiva de la Federació de Transportistes de Tarragona qualifica "d'inadmissible" l'alentiment de les operacions al moll que tarden "tres i quatre vegades més" del temps habitual. Alerten que la situació està afectant els transportistes que "veuen amb desesperació" com els vaixells i les carregues es desvien a altres ports i temem que no retornin quan acabi el conflicte dels treballadors de les estibadores.

La Federació recorda que "milers de llocs de treballs" depenen del Port i demana que "s'actuï urgentment" per resoldre'l.