L'Ajuntament de Tarragona es retira com a acusació particular del cas Inipro

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha signat aquest dimarts el decret per retirar l'Ajuntament com a acusació particular del cas Inipro. El batlle ha defensat que es tracta d'una "personació extemporània i fòtil processalment, que no serveix per a res" perquè, diu, l'anterior govern municipal va personar-se en la fase de presentació de l'escrit d'acusacions.

"La causa continua, el que no ens podem permetre és gastar diners públics de l'Ajuntament en una cosa que es volia utilitzar per a un interès,que de públic, en tenia poc", ha etzibat contra ERC. Viñuales també ha criticat que els republicans contractessin el mateix advocat per a totes les causes, el qual, sosté, formava part de les seves llistes.

El cas Inipro investiga la presumpta trama de corrupció en què s'haurien desviat 276.157,31 euros de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona al PSC. El jutjat d'instrucció 1 de Tarragona va dictar l'obertura del judici oral pel cas Inipro, pel qual s'asseurà al banc dels acusats l'exalcalde de la ciutat, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, i vuit persones més.

Recentment, el president de l'Audiència de Tarragona va explicar que la causa encara es troba en la fase d'admissió de prova i que la data de la celebració de la vista prevista per l'any 2024 es podria retardar. Fiscalia demana penes de presó per a nou persones que estarien involucrades en la suposada trama de corrupció i a les quals se'ls ha imposat una fiança global 367.290 euros.