El paper de la ciutadania és clau per combatre la presència de mosquits a l'estiu

Els mosquits són un dels grans protagonistes dels estius, però des de fa anys han deixat de ser una simple molèstia. L'expansió d'espècies invasores com el mosquit tigre ha convertit aquests insectes en una qüestió de salut pública. Per això, el Ministeri de Sanitat fa una crida a la ciutadania perquè participi activament en la vigilància d'aquests vectors, capaços de transmetre malalties com el dengue, el zika, la chikungunya o el virus del Nil Occidental.
📸 Fotografies d'alt valor científic
L'ajuda i col·laboració de la ciutadania és clau per acotar els mosquits i per saber-ne tota la informació possible. Ho explica a 🏖️ #LaCiutatdEstiu Fede Bartomeus, coordinador de Mosquito Alert,. Es tracta d'un projecte impulsat pel CSIC, el CREAF i la Universitat Pompeu Fabra que utilitza la ciència ciutadana per conèixer millor la distribució dels mosquits que poden transmetre malalties. L'aplicació permet que qualsevol persona enviï fotografies de mosquits, informi sobre picades o comuniqui l'existència de possibles punts de cria, com petits acumulaments d'aigua en espais públics. Amb tota aquesta informació, els investigadors poden elaborar mapes molt més precisos sobre la presència i l'activitat d'aquestes espècies.
🫗 Buidem l'aigua acumulada
Fede Bartomeus insisteix que la millor manera de reduir la presència de mosquits és eliminar qualsevol recipient amb aigua estancada dins de propietats privades: testos, plats de jardineres, cendrers, galledes o qualsevol petit recipient poden convertir-se en un criador perfecte. Segons recorda, una sola femella és capaç de pondre entre 200 i 300 ous en un únic punt d'aigua. També recomana utilitzar repel·lents i, sempre que sigui possible, portar roba de màniga llarga i pantalons llargs durant les hores de més activitat dels mosquits, especialment al capvespre.
🦟 El risc és el que pot transmetre
El mosquit tigre és conegut per provocar una reacció més intensa en les zones on acaba d'arribar, però a Catalunya ja fa anys que hi és present i les seves picades són similars a les dels mosquits comuns. El problema, segons Bartomeus, és la seva capacitat per transmetre malalties si prèviament ha picat una persona infectada. Actualment, aquestes malalties no són endèmiques a Catalunya, però sí en moltes regions tropicals. En un món globalitzat, una persona pot infectar-se durant un viatge i, en tornar, convertir-se en l'origen d'una cadena de transmissió si un mosquit tigre la pica i després pica una altra persona.