ONDA CERO PREMIA LA TASCA SOCIAL DE L’ASSOCIACIÓ ‘NACE’ I DE L’ONG ‘DE VEÍ A VEÍ’

L’emissora Onda Cero Catalunya i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona han atorgat aquest migdia el Premi Ciutat Solidària que reconeix la tasca social de les ONG i les entitats socials sense ànim de lucre que treballen en els àmbits de la solidaritat, la salut, la infància, l’educació o la reinserció sòcio-laboral.

Enguany, l’entitat guanyadora del premi ha estat l’ Associació NACE que ha rebut un premi en metàl·lic de 5.000 euros, mentre que l’ ONG De Veí a Veí ha rebut l’accèssit del premi, en reconeixement a l’ajuda que, respectivament, ofereixen als nens i joves víctimes d’assetjament escolar, i als veïns més necessitats del barri de Sant Antoni de Barcelona. Les dues entitats han rebut unes litografies commemoratives, i una campanya de comunicació específica per donar a conèixer les seves activitats a traves d’Onda Cero.

L’ Associació NACE – No a l’Assetjament Escolar es una organització sense ànim de lucre que ofereix atenció integral als nens i joves víctimes de l’assetjament escolar, així com als familiars, docents i centres educatius per lluitar contra aquesta xacra social. L’entitat també treballa en la prevenció, formació i sensibilització social ajudant a les víctimes a trencar el silenci i a denunciar els casos de bullying oferint-los acompanyament psicològic i jurídic.

De la seva banda, l’ ONG De Veí a Veí ofereix ajuda mútua als veïns del barri de Sant Antoni de Barcelona mitjançant una xarxa de cooperació ciutadana per proporcionar recursos, aliments, roba, mobles, electrodomèstics, medicaments, productes d’higiene o per a nadons, a les persones més necessitades i les famílies més vulnerables. L’entitat va néixer arran de la crisi econòmica i s’ha convertit en un exemple de solidaritat i en un punt de suport per a molt veïns.

Els guanyadors han estat escollits entre les prop de 50 entitats que han participat durant aquesta temporada al programa d’Onda Cero ‘La Ciutat’ dins l’espai setmanal Ciutat Solidària. L’espai dóna a conèixer la labor que fan les entitats socials i ONG’s, i fa difusió de la seva tasca envers els col·lectius més necessitats o en àmbits com la infància, la pobresa, la salut, l’educació i el lleure, la reinserció sòcio-laboral o la cooperació internacional. El premi vol contribuir a donar visibilitat al treball d’aquestes entitats amb la concessió de dos guardons.

L’acte de concessió del premi s’ha fet a l’ Hotel España de Barcelona en el decurs d’un acte que ha comptat amb la presència del director d’Onda Cero Catalunya, Francesc Robert i Agell; del delegat de l’Estat al CZFB,Jordi Cornet; del director general d’Atresmedia Radio, Ramon Osorio; del delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i dels membres del jurat que està integrat per les entitats i associacions guardonades en anteriors edicions del premi. Enguany, el premi ha arribat a la seva quarta edició i des què va començar l’espai Ciutat Solidària han passat pel programa de ràdio més de 150 entitats socials sense ànim de lucre.