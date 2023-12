La vulneració dels drets sexuals al 2023

En una entrevista a la Brúixola, el director del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, Jordi Baroja, ha assegurat que han detectat "mala informació" a les dones que es plantegen l'avortament, com per exemple pel que fa a la tria de mètodes. Segons Baroja, això es pot atribuir, almenys en part, a una falta de formació dels professionals sanitaris tot i que també ha reconegut que hi ha casos "d'objecció de consciència encoberta". En qualsevol cas, l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius ha rebut més de 400 denúncies i 6 de cada 1' estan vinculades amb la interrupció de l'embaràs.

Equitat territorial

Un altre repte és l'equitat territorial. Baroja ha assegurat que "hi ha entre 13 i 14 comarques on no s'ofereix l'avortament" i, per tant, les dones que ho volen fer han de marxar a altres comarques per fer-ho. Segons Baroja, l'objectiu seria que tots els centres on es pot atendre un part haurien també d'atendre un avortament, ja que és més senzill.

Paternalisme amb els menors d'edat

Segons l’informe, també s’han vulnerat el drets de moltes dones quan han demanat anticoncepció d’urgència, més coneguda com la pastilla de l’endemà. S'ofereix a la xarxa de centres públics però també a les farmàcies i és aquí on a vegades, segons Jordi Baroja, hi ha cert "paternalisme" cap als menors de 16 anys. Segons el que estableix la llei, és el farmacèutic el que ha de determinar si el o la menor és prou madura per accedir-hi sense el coneixement dels seus pares: "Trobem certa ambigüitat i por part dels professionals a l'hora d'interpretar aquesta maduresa; si una persona demana ajuda, només aquest fet demostra una maduresa qeu cal ser escoltada".

Altres problemes

A banda d’aquests problemes, també les usuàries s’han d’enfrontar amb les conseqüències d’un sistema públic pressionat i amb manca de recursos i professionals. Això comporta llistes d’espera excessives, absència d’informació i disponibilitat de mètodes anticonceptius. Baroja també veu imprescindible acabar amb "la mirada paternalista o heteronormativa" en l’atenció mèdica.