Vueling condiciona el seu creixement a l'ampliació de l'Aeroport del Prat, on preveu invertir aproximadament 2mil 500 milions d'euros fins el 2035

La companyia nascuda a Barcelona el 2004 segueix apostant per la capital catalana com a epicentre del seu creixement econòmic, on té un 40% de quota de mercat. I sense oblidar els seus orígens, Vueling s’ha convertit en la líder de la mobilitat a Espanya, aconseguint que 1 de cada 3 passatgers de vols nacionals es desplacin amb Vueling.
En aquesta situació, que qualifiquen d’excepcional, posen rumb al 2035 amb l'objectiu d’invertir 5mil milions d’euros a Espanya, aproximadament la meitat a l’Aeroport del Prat. Una inversió que els permetrà canviar 50 avions de la flota actual, reduint un 20% les emissions contaminant, i passar dels 40 als 60 milions de passatgers anuals. Ara bé, la seva presidenta, Carolina Martinoli, condiciona el seu creixement a l’ampliació del Prat: "Nosaltres confiem en l'ampliació i que Barcelona tindrà l'aeroport que necessita per també desenvolupar-se", apunta la CEO de la companyia. D'altra banda, amb un to cordial i esperançador, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, confia "en crear l’ecosistema per afavorir el creixement de Vueling".
De complir amb els seus objectiu, Vueling duplicaria la seva aportació al PIB català assolint els 10mil milions d’euros l’any.