La violència als carrers reobre el debat sobre la seguretat i el control de les armes

La successió de baralles violentes amb armes blanques dels últims dies ha tornat a situar la seguretat als carrers en el centre del debat públic. L'últim episodi s'ha produït aquest dimecres a Lleida, després d'altres incidents similars registrats arreu de Catalunya durant el cap de setmana. Uns fets que tenen un fort impacte en la percepció ciutadana de la inseguretat, tot i que les dades globals de criminalitat apunten en la direcció contrària.
Segons les xifres presentades pel Govern durant la reunió del Comitè de Seguretat i Justícia celebrada aquest dimarts al Palau de la Generalitat, els delictes han disminuït un 8% entre gener i agost a Catalunya. La reducció és encara més pronunciada en l'àmbit de la delinqüència física, on la caiguda supera el 12%.
L'executiu atribueix aquesta evolució al reforç de la presència policial als carrers i a la pressió exercida sobre fenòmens com els robatoris, el tràfic de drogues, les plantacions de marihuana o les organitzacions criminals. Amb tot, els experts en seguretat assenyalen que les baralles espontànies o els enfrontaments entre grups són especialment difícils de prevenir perquè sovint es desencadenen de forma sobtada i només es poden interrompre quan ja han començat.
En aquest context, la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra té l'encàrrec del Govern de dissenyar un pla específic per reduir la implicació de menors d'edat en aquest tipus d'episodis violents.
La preocupació per aquests incidents també ha arribat al terreny polític. Els Comuns han decidit entrar de ple en un debat sobre seguretat que tradicionalment ha estat liderat per les formacions conservadores i pels mateixos cossos policials.
La formació liderada per Jéssica Albiach ha registrat al Parlament una proposta per endurir el control de les armes blanques i de foc. El text planteja prohibir portar navalles de més de sis centímetres sense justificació, crear un registre de compradors, reforçar la lluita policial contra el tràfic d'armes i augmentar les penes per la seva tinença il·legal.
La iniciativa se suma a un debat que fa mesos que està obert. El Partit Popular ja va impulsar al Congrés diverses iniciatives per reforçar el control de les armes blanques, mentre que la mateixa Generalitat ha reclamat canvis al Codi Penal per castigar amb més duresa la tinença il·legal d'armes de foc.
Fins ara, però, cap d'aquestes propostes no s'ha traduït en una modificació legislativa efectiva. Els Comuns asseguren que volen intentar-ho agrupant en un mateix paquet les armes blanques i les armes de foc.
Tot i això, la formació admet que ni el Parlament ni la Generalitat tenen competències per reformar el Codi Penal o el Reglament d'Armes. Per aquest motiu, plantegen aprovar una resolució a la cambra catalana perquè el Govern traslladi les seves propostes a Madrid i intenti impulsar-les posteriorment al Congrés dels Diputats.