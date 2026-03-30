El TSJC ordena aplicar provisionalment la sentència que impedeix el català com a única llengua vehicular

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat executar provisionalment la sentència dictada el setembre passat que anul·lava diversos punts clau del règim lingüístic educatiu vigent a Catalunya. La decisió suposa un nou revés judicial al model que permetia que el català fos l’única llengua vehicular en l’ensenyament.
Tot i que la resolució encara no és ferma, el TSJC ha estimat parcialment la petició presentada per l’Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB). Segons l’entitat, mentre el Tribunal Suprem no resol els recursos de cassació, han de quedar sense aplicació una desena preceptes del decret lingüístic que havien estat anul·lats totalment o parcialment.
Quins punts queden sense efecte?
Amb l’execució provisional, el TSJC estableix que:
- El català o l’aranès no poden ser les úniques llengües vehiculars i habituals en l’activitat docent.
- Tampoc poden ser les úniques llengües utilitzades en l’administració dels centres, la comunicació amb les famílies, els materials didàctics o les avaluacions.
- S’anul·la que el català sigui la llengua auxiliar prioritària en l’ensenyament d’idiomes estrangers.
- Es deixa sense efecte que el català sigui la llengua única d’acollida per a l’alumnat nouvingut.
Aquestes disposicions formaven part del decret que desplegava la llei de 2022 i el decret llei impulsats pel Govern per blindar el model d’immersió lingüística davant les sentències que exigien un mínim del 25% de classes en castellà.
El govern català: no hi haurà cap afectació immediata
En un comunicat, el departament d’Educació ha recordat que ja havien interposat un recurs davant el Tribunal Suprem contra la sentència que ara s’ha d’executar provisionalment i que el pronunciament d’avui no altera l’activitat ordinària dels centres educatius.
En aquest sentit, la conselleria també ha demanat tenir present que el decret de règim lingüístic ja estava suspès cautelarment i que no s’havia arribat a aplica aquest curs. En conseqüència, afirmen, no hi haurà cap canvi operatiu. El català i l’aranès es mantenen com a llengua vehicular amb el paraigües legal que suposa el marc normatiu vigent, que dona plena seguretat jurídica als centres i als seus projectes lingüístics. Així mateix, també garanteixen que el sistema educatiu assegura una presència adequada del castellà com a llengua curricular.