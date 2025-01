Treballadors exposats a agressions, una realitat preocupant

Darrerament estàn sent notícia agressions a treballadors exposats al públic en serveis bàsics com les infermeres, els vigilants del metro de Barcelona o taxistes. Son ben recents, per exemple, l'agressió que va patir un vigilant del metro que volia aturar una baralla i va acabar perdent un ull. També la pallissa múltiple que va rebre un taxista o l'agressió sexual que va patir una taxista, amb un client que es va masturbar al seient del passatger. I tampoc podem passar per alt les constants agressions que pateixen les infermeres, que denuncien que les situacions de violència tant verbal com física han augmentat darrerament.

Per això, a 'La Ciutat' hem posat totes aquestes situacions sobre la taula per conèixer d'aprop tots aquests casos i fer un anàlisi de per què es produeix i què s'hi pot fer. En aquesta interessantíssima tertúlia hi han participat el responsable de Salut Laboral de SATSE Xavi Massabé, el secretari del Comitè d’Empresa de Securitas, que gestiona la seguretat del metro de Barcelona David Alujas, i el portaveu del sindicat majoritari del taxi 'Élite Taxi' Tito Álvarez. Amb tots tres hem posat llum a una situació tant incomprensible com alarmant en la majoria dels casos.