Toni Comín: "Demanem a Esquerra que abraci el retorn a la unitat de l'independentisme"

Fa poc més de 24 hores que el congrés dels diputats ha aprovat l'amnistia. Una llei que deixa lliure de càrrecs judicials als líders polítics i socials del procés independentista. O no... I és que ara és el torn dels jutges de decidir com aplicar el text d'aquesta normativa. És aquest el funcionament d'un país democràtic on s'hi practica la separació de poders.

Obrim una nova etapa a España i no sembla que sigui de tranquil·litat. Malgrat el Fiscal General de l'Estat vol aplicar la llei amb la voluntat de recuperar la normalitat política i social a Catalunya, els fiscals del Suprem que van participar en el judici del procés ja han advertit que l’amnistia no dona cobertura al delicte de malversació.

Un dels beneficiaris de la llei és el candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, qui porta més de 6 anys evitant la justícia espanyola. Precisament, els experts asseguren que els jutges podrien qüestionar l’aixecament de mesures cautelars que contempla la llei, com l’ordre de detenció nacional sobre Carles Puigdemont.

Segons Comín, "estarien prevaricant en cas de dur a terme qualsevol d'aquestes actuacions". De totes formes, assegura que la seva tornada i la de Puigdemont segueix prevista pel primer debat d'investidura. Tenint en compte el temps en què trigarà l'Amnistia en entrar en vigor, pot ser qualsevol dia a partir del 25 de juny.

Aquesta i d'altres qüestions les coneixeràs escoltant l'entrevista sencera.