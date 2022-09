enim una xerrada amb Beatrez Cazurro, psicòloga i autora de "los niños que fuimos, los padres que somos".

Tenir fills pot ser un dels grans reptes de la vida. Com a pares i mares es vol fer una bona feina, però no ens adonem de com les nostres experiències passades, creences i mites afecten en cadascuna de les decisions que prenem i que poden entorpir i danyar la relació amb els fills.

La neurociència ha demostrat l'immens impacte que tenim els adults sobre els nens, però pocs adults som conscients de l'impacte que els nostres adults van tenir a la nostra infància. Els adults som miralls per als nens. Aquest llibre aporta eines per alliberar-se de falses culpes que impedeixen gaudir de veure'ls créixer.

Algunes creences errònies: els nens s'adapten a tot, els nens no tenen problemes, “són coses de nens”… i moltes més que ens explicarà al nits de ràdio amb David Cervelló.