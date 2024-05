Una temporada larga

Afortunadamente para el Barcelona aún tienen tiempo de cerrar la temporada minimizando los daños de una mala campaña. Acabará en blanco, sin ningún título y habiendo perdido la opción de competir la temporada que viene el mundialito de clubes que por primera vez se disputarán Estados Unidos con 32 equipos. Pero dentro de todo ello, si finalmente termina segundo clasificado en liga, salvará los muebles con respecto a la supercopa del año que viene y maquillará la clasificación liguera a pesar de la enorme diferencia de puntos que va a tener con respecto al Real Madrid. Todo lo que no sea conseguir este segundo puesto aumentaría la sensación de enorme decepción del año en el barcelonismo, que ya casi a desenganchado esta campaña y que le da prácticamente por perdida. Los últimos traspiés del Girona, le ponen en franquía y muy de cara al Barcelona el segundo puesto y a pesar de que el atlético de Madrid no falla las últimas semanas, a poco que el Barcelona esté a su nivel, deberían arreglarlo con sendas victorias hoy en Almería, ante un colista ya descendido y que solo ha ganado dos partidos en toda la liga y el próximo domingo en su estadio, el olímpico, ante el Rayo Vallecano, Certificando los seis puntos. Todo lo que no sea cumplir el expediente En estos dos partidos volverá a ser otro sin sabor y otra sensación de que el proyecto se tambalea y no acaba de tener una base sólida. El Almería tiene peores números que su rendimiento en el terreno y su ventaja es que jugará sin la presión de su rival. A pesar de ello debe producirse una victoria clara de los blaugranas . De ahí que sea fundamental terminar el año y la campaña con estos tres últimos partidos, ofreciendo la mejor versión la mejor imagen. Parece que las decisiones ya están tomadas en torno a los cambios importantes y estratégicos que se van a producir en la plantilla, tanto en entradas como en salidas, sobre todo en salidas, pero no estaría demás que por orgullo y por sentimiento y dignidad Azulgrana, el final sea cuando menos lo más digno posible, todo ello pasa por vencer y convencer hoy ante el Almeria, que aunque no sea un equipo tan duro como ayer lo definió Xavi, desde luego no va a ser un paseo militar.