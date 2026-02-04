Susan Sarandon, estàtues gegants i desenes de projeccions: la prèvia dels Goya a Barcelona

Aquest mes de febrer és un moment important per al cinema de casa nostra. Aquest diumenge, dia 8, s’entregaran els Premis Gaudí al Liceu, i vint dies més tard arribarà la 40a edició dels Goya, que, com saben, es farà també a Barcelona, a l’Auditori del Centre de Convencions Internacionals. Però l’Acadèmia de Cine vol que l’esperit dels premis inundi la ciutat des de molt abans. Per això ha programat desenes d’activitats per a les setmanes prèvies, en col·laboració amb l’Ajuntament i la Generalitat.
Aquest matí totes tres institucions han presentat aquestes propostes al Saló de Cent. Entre elles, destaquen les trobades amb el públic de directors com Oliver Laxe o Carla Simón, i actors i actrius de la talla de Susan Sarandon, Goya Internacional 2026. En aquest cas, l’acte protagonitzat per Sarandon serà el dia 27 en una ubicació encara per confirmar. La programació inclou també un concert de bandes sonores a l’Auditori, a càrrec de la Banda Municipal de Barcelona. A més, hi haurà projeccions amb col·loqui de pel·lícules nominades a la Filmoteca de Catalunya, set estàtues gegants dels Goya repartides per la ciutat, un photocall a l’Ajuntament i una exposició a la plaça de les Glòries.
Molt més que una nit
El president de l’Acadèmia, Fernando Méndez-Leite, ha reiterat la voluntat que els Goya a Barcelona siguin molt més que una nit. "Volem que sigui un esdeveniment cultural sostingut en el temps, amb impacte real a la vida de la ciutat i amb una clara vocació de servei públic. Un dels pilars del programa és la presència del cinema a l'espai urbà, entenent la ciutat com a lloc de trobada cultural", ha afirmat.
La majoria de les activitats són gratuïtes i les que no, tenen preus econòmics, com el concert de bandes sonores, amb entrades a deu euros. L’objectiu és fer accessible la cultura perquè tothom en pugui gaudir.