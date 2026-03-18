Starraco Infinity converteix Tarragona en epicentre de la cultura friki

Tarragona es prepara per acollir aquest cap de semana del 22 i 23 de març una nova edició de Starraco Infinity, un esdeveniment que reunirà aficionats al cinema, les sèries i la cultura friki en un entorn ple d’activitats i experiències immersives. El Palau de Congressos es convertirà en l’epicentre d’aquesta trobada que busca consolidar-se com una referència dins del sector.
La proposta inclou una àmplia programació amb convidats destacats del món audiovisual, exposicions i recreacions d’escenaris icònics. Segons l’organització, l’objectiu és clar: “volem que la gent passi un cap de setmana, que passi molt de temps, i encara se’n recordi d’aquest cap de setmana”, explica el director artístic, Ivan Carrasco, que reivindica l’orgull de crear “coses per frikis”.
Més enllà de l’entreteniment, l’esdeveniment posa el focus en la creació de comunitat. Activitats com el speed dating temàtic han tingut una gran acollida en edicions anteriors. “El que més ens agrada és que la gent es conegui més entre ells, que conegui més els nostres gustos i aficions”, assenyala l’organitzador, destacant la importància de generar espais de connexió entre persones amb interessos compartits.
El programa inclou també la presència d’actors i professionals del sector, concursos de cosplay i recreacions espectaculars, com escenaris de sagues mítiques o vehicles emblemàtics del cinema. L’organització destaca que els assistents podran gaudir d’una experiència completa: “des que entra a les 10:00 fins que surt a les 20:00 serà per estar-hi sense parar de fer coses”, amb activitats diferents cada jornada.
Pel que fa a l’assistència, les previsions són optimistes. Les entrades anticipades estan registrant una alta demanda i també es podran adquirir a taquilla. “Ens està sorprenent perquè les entrades anticipades estan anant molt i molt bé”, reconeixen des de l’organització, que no descarta penjar el cartell de complet durant el cap de setmana.