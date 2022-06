Carlos Folchi lamenta que “allò fàcil és assenyalar els transportistes” en comptes d'adoptar altres mesures com aixecar els peatges de la C-32 en determinats moments del dia per absorvir la circulació de camions, indica el secretari generanl de l'AGTC. “No som els responsables de l'augment de la circulació a l'AP-7”, assegura Carlos Folchi, qui espera que el Govern finalment no restringi el pas de camions per aquesta via.