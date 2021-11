La síndrome del “metge cremat”

Tractem el tema de la salut relacionada amb el Covid-19, però ho fem des de la perspectiva i repercussió en què la pandèmia ha afectat els professionals sanitaris, en aquesta ocasió i en concret els metges. Des de l'Organització Mèdica Col·legial han viscut molt intensament els problemes que els metges han patit durant la pandèmia i de com s'han vist obligats per ètica professional a treballar en unes circumstàncies extremes on també es va veure compromesa la seva pròpia salut. Per aquest motiu s'ha creat un programa específic per potenciar l'autocura mèdica. Carles Aguilar parla amb la Dra. Manuela Garcia Romero, Vicepresidenta Segona del Consell General de Col·legis Oficials Mèdics.