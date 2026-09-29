El Sindicat de Llogateres veu amb recel la divisió del 'decret Maricarmen'

La fórmula escollida finalment pel govern de Pedro Sánchez per fer realitat el conegut com a ‘decret Maricarmen’ genera recels entre el moviment per l’habitatge. Consideren que el fet que s’hagi decidit separar la renovació automàtica dels contractes de lloguer en un decret independent "fa perillar" el futur d’aquesta mesura, que és la petició principal i alhora la més ambiciosa del Sindicat de Llogateres.
Tot i que l’entitat celebra que el govern central hagi recollit moltes de les seves peticions en aquests dos decrets, i ho valoren com una victòria de l’activisme, critiquen la separació en dos documents diferents: "No té sentit, perquè, mentre que un desnonament és la conseqüència, la causa és el fet de tenir contractes que s'acaben sense cap mena de justificació", ha dit la portaveu del sindicat, Carme Arcarazo.
Arcarazo també ha recordat a totes les forces polítiques, i particularment a Junts per Catalunya, que els contractes indefinits són una realitat en molts països europeus, sovint a proposta de partits liberals. "Junts ha d'escoltar el que diuen els seus homòlegs als països del nostre entorn", ha insistit.
Més mobilitzacions
El Sindicat de Llogateres ha convocat noves mobilitzacions de cara a aquest cap de setmana, quan es preveuen accions a diverses ciutats de Catalunya i l'Estat. Cal dir, però, que el govern central ha sol·licitat un ple extraordinari aquest divendres per tal de sotmetre a votació tots dos decrets; per tant, les protestes arribarien a posteriori.