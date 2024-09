Semana de agua en Catalunya: Protecció Civil ha llegado a activar la prealerta del Plà Inuncat

Semana de lluvias intensas en Catalunya. El mes de septiembre nos ha recibido con una buena cortina de agua, con precipitaciones intensas entre el martes y hoy miércoles, aunque se espera que a partir del jueves baje un poco la intensidad. Unas lluvias que han dejado hasta entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en apenas treinta minutos. Y como siempre que hay lluvias torrenciales, Protecció Civil ha activado la prealerta del Plà Inuncat, el plan de emergencia ante eventuales inundaciones provocadas por las lluvias intensas.

Mejor prevenir que curar

En 'La Ciutat' hemos hablado de la situación con Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, que ha explicado que "tuvimos que parar unas horas porque lo de ayer fue intenso, esta mañana ha vuelto a afectar y aún se mantendrá en la zona del norte y en el litoral norte. Esperamos que se mantenga esta tarde, así que pueden haber precipitaciones, que van muy bien pero pueden ser demasiado intensas en algunos puntos, lo que hace que tengamos que tomar precauciones".

La principal precaución que puede tomar Protecció Civil es la de activar esta prealerta por el Plà Inuncat: "Desde ayer tenemos activada la prealerta porque ya esperábamos estas lluvias intensas, con caída de agua en poco tiempo de 20-30 litros por metro en 30 minutos, lo que hace que se acumule mucha agua en poco tiempo. Aparte de provocar incidentes, la lluvia intensa puede hacer que se acumule agua en barrancos u otras ubicaciones de riesgo y provoquen incidentes graves. El activar la prealerta también hace que todos los operativos estén en alerta frente a eventuales complicaciones, es una manera de que yha estén en tensión".

Ante todo, precaución

A la lluvia no le tenemos el mismo miedo que, por ejemplo, los incendios. Por eso, Soler recuerda que "siempre hay riesgo, por eso nosotros no nos cansamos de alertar, porque son fenómenos que pueden tener mucha intensidad. Un coche, por ejemplo, puede flotar con poca agua, y muchos de nosotros creemos que se puede cruzar una calle con torrente de agua. Tenemos que vigilar las salidas de cloaca o los bordes, que pueden ceder por la presión del agua acumulada. También tenemos que preocuparnos de estar informados constantemente. Puede ser que nos encontremos con tormentas circulando con un vehículo, pues ahí tenemos que tener especial cuidado. Si la lluvia es tan intensa como para anular la visibilidad tenemos que parar el vehículo señalizándolo bien. Si es un desplazamiento que no lo necesitamos hacer a esa hora tenemos que ser precavidos. Tenemos que dejar circular el agua y tener todo lo que tengamos en la terraza bien atado", aconseja Soler.

Una Imma Soler que ha confirmado que la zona más afectada del litoral catalán ha sido la zona más al sur (Torredembarra, Tarragona etc...) y que mañana se prevé que esta precipitación generalizada quede reducida a zonas y que no sea de tanta intensidad. De hecho, desde esta misma tarde ya se ha desactivado la prealerta. Aún así, Soler ha avisado de que este fin de semana pueden volver las lluvias, así que no vale relajarse.