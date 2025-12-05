S'eleven a 13 els senglars morts per pesta porcina africana

El Ministeri d'Agricultura ha confirmat quatre nous positius de pesta porcina africana en senglars que s'han trobat morts a Catalunya. Ja en són tretze. Tot i això, el conseller del ram, Òscar Ordeig, ha enviat un missatge de tranquil·litat perquè tots els casos es troben dins del perímetre original del brot: "Estem satisfets perquè aquests positius estan en el mateix radi de sis quilòmetres. Per tant, calma. Estem fent bé les coses i s'estan trobant els animals morts en un radi contingut".
Tot i que el virus no ha arribat a cap granja, el sector porcí pateix les conseqüències de la situació. Mercolleida, la llotja de referència estatal en l’àmbit porcí, ha decretat una nova reducció de 10 cèntims del preu del porc, una baixada idèntica a la que van decretar en l’última reunió. D’aquesta manera, el preu del quilo de porc cau fins a 1,10 euros. Són xifres de mínims històrics. El ministre d’Agricultura, Luis Planas, es reunirà aquest migdia amb organitzacions professionals agràries i cooperatives agroalimentàries per abordar la situació.
Illa torna de Mèxic
La reunió del ministre serà a Madrid, mentre que a casa nostra avui torna el president de la Generalitat, Salvador Illa, del seu viatge a Mèxic. Ho fa enmig de les crítiques per la seva absència durant la crisi de la pesta porcina. A dos quarts de tres de la tarda visitarà el centre de comandament del brot, a Santa Perpètua de Mogoda, i a la tarda se sotmetrà a la sessió de control al Parlament, on donarà explicacions a l’oposició.