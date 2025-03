El sector rebaixa el triomfalisme dels defensors del topall de preus

Escolta la crònica, pausada, sobre el tema del dia: els efectes al mercat del lloguer residencial a Catalunya del topall de preus.

El preu del lloguer a Catalunya cau un 3’7% durant el 2024 des del març, quan va entrar en vigor el topall. Una decisió que fins al dia d’avui només ha seguit Catalunya i un únic municipi del País Basc. De totes formes, aquesta dada l’han valorat molt positivament tant la Moncloa com la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona en una roda de premsa conjunta des de la seu del departament de Territori.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha rebut la ministra d’habitatge, Isabel Rodríguez, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni quan es compleix un any de l’intervencionisme al mercat del lloguer de residència. Oferint una imatge d’unitat, s’han referit a les dades oficials de l’Incasòl sobre la variació del preu i nombre absolut de contractes. Aquestes demostren com, des del març i fins acabar l’any, els preus del lloguer residencial en els 271 municipis declarats coma zones tensionades han caigut fins al 3’7%. Una dada que ha beneficiat, sobretot, als 140 municipis que van aplicar el topall de preus des de l’inici. Un exemple és Barcelona, on aquesta caiguda s’ha situat al 6’4%.

A més, han celebrat un augment de gairebé 9.000 lloguers residencials en vigència al finalitzar l’any. Un fet que, al seu parer, mostra com la limitació de preus no ha afectat l’oferta.

Però ells mateixos han rebaixat el to triomfalista en veure’s obligats a respondre pràcticament un 90% de les respostes sobre com regularan el mercat de temporada... el punt de fuga, segons les administracions, dels propietaris. Per ara, el govern central està fent un recompte per tenir un registre enllestit abans que acabi el primer semestre.

I com han rebut tant els llogaters com els propietaris aquest anunci per part de les administracions? Doncs per un costat, asseguren que la contenció dels preus era d’esperar... com també els problemes d’oferta que, diuen, es segueixen agreujant a Catalunya.