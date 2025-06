El sector privat exigeix al PSC i a Junts que reprenguin les negociacions per modificar la reserva del 30%. Una normativa, al seu parer, que bloqueja la construcció de pisos a Barcelona. Des de la seu de Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, xifra en "150 els pisos de protecció oficial que s’han construït a Barcelona" des del desembre del 2018, quan els Comuns van impulsar la reserva del 30% d'habitatge protegit a les promocions d’obra nova. Trencar les negociacions per modificar-la, creu, "és una greu irresponsabilitat".

El president de l’Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, Xavier Vilajoana, lamenta que es trenquin les negociacions "per interessos partidistes". Una actitud, al seu parer, "absurda", i que afecta directament als ciutadans. Vilajoana ha afirmat que de la situació “destil·la” que “és més un problema de forma que de fons” perquè les dues formacions volen modificar la normativa i ho portaven al programa electoral. “Aquí no es tracta de guanyadors o perdedors sinó de tirar endavant una norma que ha paralitzat l’activitat constructora de Barcelona i és prou important per deixar de pensar si amb aquest acord guanya un o perd un altre”, ha afegit.

Aquestes negociacions han sobrevolat el ple de l’Ajuntament de Barcelona, on s’ha viscut una picabaralla entre el PSC i Junts. La primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, critica el juntaires per abandonar les converses. El president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, li ha recordat que l’acord passa per assumir unes condicions que, per a ells, són inamovibles.

Segons el líder patronal catalana, Junts i el PSC són formacions prou madures per assumir que "l’acord no serà totalment satisfactori per les dues parts".