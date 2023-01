Una trentena de discoteques de Catalunya ja tenen implantat el protocol internacional Nighlife, conegut com a 'Ask for Angela' i s’espera que en acabar el 2023 s’hi sumin vint discoteques més. El secretari general de la patronal de l’oci nocturn Fecasarm, Joaquim Boadas, ens explica que estan posant tot de la seva part per combatre aquests casos a les discoteques i locals.