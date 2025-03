Un centenar de tècnics sanitaris protesten a les portes del MWC

Més d'un centenar de tècnics sanitaris han protestat aquest matí a les portes del Mobile World Congress (MWC). Aquest col·lectiu ha volgut visibilitzar així la vaga que ha començat avui i s’allargarà fins al dissabte, si res no canvia. L’aturada ha estat convocada pel sindicats SAE i SIETESS i hi estan cridats uns 8.000 professionals de l’Institut Català de Salut (ICS). De moment, segons l'ICS, ha tingut un seguiment d’un 7,2% en el torn de matí i d’un 0,27% en el torn de nit, "amb una incidència més notable als hospitals de l’àrea metropolitana i escassa o nul·la a la resta de centres".

Els tècnics superiors sanitaris i els tècnics d’infermeria s’han presentat a dos quarts de vuit del matí a les portes del recinte firal. Crits i pancartes, algunes en anglès, han recordat als visitants que la seva feina és imprescindible. Una idea que ha remarcat Cristian Monclús, secretari autonòmic de SAE, en declaracions a Onda Cero: "Els tècnics d'infermeria estem a tot arreu del sistema sanitari: urgències, UCI, unitats de cremats, de reanimació, quiròfans, CAP, ASSIR, unitats d'esterilització... La nostra feina és imprescindible perquè hi hagi cirurgies, si nosaltres no esterilitzem el material, no es pot operar. I els tècnics superiors exactament el mateix: són essencials als laboratoris, fan radiografies, diagnòstics, etc.".

Els motius de la vaga

Per entendre els motius d’aquesta aturada, cal recordar que, a principis de l’any passat, aquests professionals ja van anar a la vaga per reivindicar millores salarials. Finalment, van arribar a un acord amb l’ICS per desconvocar-la. Un any més tard, els sindicats denuncien que aquell acord no s’ha complert. A més, les negociacions que hi ha en marxa des de divendres no han donat resultats, perquè no inclouen cap augment de sou. "Ara volen anar a correcuita perquè desconvoquem el més aviat possible, però les negociacions van malament perquè no ens podem agafar a res del que ens proposa l'ICS. No ens ofereixen cap mena de millora econòmica, que és la principal reclamació que tenim", ha afegit Monclús.

Per acabar-ho d’adobar, els treballadors consideren que els serveis mínims que s’han establert són “excessius”. "Per als hospitals s'havien decretat uns serveis mínims com si fos un dia festiu, però estan posant més gent que en un festiu. A llocs on hauria d'haver-hi dues persones n'estan posant fins a cinc. És una vergonya, volen poder dir que la vaga no ha tingut gaire seguiment", denuncia el representant sindical.