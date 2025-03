Arrenca el Mobile World Congress: Barcelona com a pol d'atracció del talent tecnològic

Avui dilluns ha obert les seves portes el Mobile World Congress, sens dubte la fira del sector tecnològic més rellevant arreu del món. El fet que el MWC es celebri a la capital catalana demostra que segueix sent una de les grans ciutats en quant a captació de talent. Barcelona té un hub tecnològic molt sòlid, concentra moltes empreses tant autòctones com estrangeres dedicades al sector tecnològic i és capdavantera en quant a retenir i acollir talent tecnològic.

Un pol d'atracció

D'aquesta gran capacitat de Barcelona n'hem parlat amb el director del programa de talent digital del Mobile World Capital Jordi Arrufí, que ha confirmat que "Barcelona és un pol d'atracció de talent digital. En els darrers anys s'ha doblat el volum de talent digital, estem al voltant de 122.000 persones que treballen en aquest camp i hem estat capaços de combinar el treure talent propi i atraure l'estranger. Els motius per venir a treballar a Barcelona sempre son l'accés al talent, i això es el talent que tenim en quant a formació, i l'altre és que son capaços de treure talent d'altres ciutats. Al talent internacional li atrau venir a treballar a Barcelona per la qualitat de vida a la cituat, la diversitat de projectes, perquè hi ha tant hubs com startups, i això també és atractiu". Com dèiem, Barcelona concentra un gran nombre d'empreses tecnològiques: "El talent és la benzina que alimenta el sector digital, si no tens talent les empreses no inverteixen. S'han instal·lat 13 hubs nous a Barcelona però els que ja estan segueixen creixent. L'aposta que s'ha fet des de l'economia catalana és evident, s'ha invertit molt en l'estructura, instal·lacions, centres d'investigació com el super computing center, tot això es retroalimenta i reforça un ecosistema molt robust unic a Europa".

Familiaritzar-se amb els tecnicismes

Què volen dir termes com 'hub', 'startup' o 'deep tech'? "HUB vol dir que té una alta concentració d'economia digital. Qualsevol empresa pot ser digital. Quan parlem de hubs son subsegments d'economia digital, empreses multinacionals que instalen un centre de desenvolupament de tecnologia a Barcelona, però aquesta empresa pot ser de sectors molt variats. Després hi ha les startups, que son empreses de nova creació, i Barcelona es troba entre les cinc ciutats europees que més en creen, empreses que comencen sent molt petitones, que tenen base tecnològica i que son embrions de les grans empreses del futur". Per últim, la 'deep tech' és la investigació en tecnologies profundes com la intel·ligència artificial: "L'important es que si bé Barcelona i Catalunya fa 10 anys desenvolupava tecnologia de perfil més baix, darrerament ens estem especialitzant aquesta tecnologia que es mes profunda, algoritmes, IA... ens estem especialitzant en projectes de valor afegit, amb abast global", explica Arrufí.

Catalunya, capdavantera en tecnologia

Podem comparar equipaments barcelonins com el 22@ amb l'estatunidenc Sillicon Valley?: "Encara estem lluny, però és cert que en escala europea és molt singular i rellevant, no hi ha cap lloc a Europa on hi hagi una concentració tant gran d'economia digital. La meitat de tots els que hi ha a Catalunya estan en aquest districte". Al fet de comptar amb aquestes infraestructures se li afegeix el torrent de talent amb el que compta Barcelona: "Hi ha fluxes de talent tecnològic, no és cert que la retenim tota, hi ha gent que surt fora a explorar o altres països on esta millor remunerat. A diferència del cientific, en el sector tecnològic hi ha menys fuga de talent, s'atrau més del que es deixa escapar. Les empreses tenen uns sous que estan entre 10.000 i 12.000 euros anuals de diferència respecte la resta. Països com Alemanya, EEUU, Xina, Paisos Baixos, Japó concentren inversions estrangeres, però Europa segueix tenint un gran paper: "Els EUA reporten una de cada quatre inversions en els hubs, és el principal, però si tenim en compte els països europeus 6 de cada 10 son europeus, Europa hi té molta incidència. Hem detectat que empreses d'origen britànic com Astra Zeneca segueixen invertint a Barcelona", analitza Arrufí.