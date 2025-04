El sector del llibre tanca una diada de rècord: 26 milions de facturació

Fa 24 hores, els carrers i places de tot Catalunya estaven plens de roses, llibres i, sobretot, molta gent. Avui, amb les dades a la mà, podem dir que aquesta afluència s’ha traduït en unes xifres rècord per al sector de les lletres. Segons el balanç provisional de la Cambra del Llibre, aquest Sant Jordi s’han facturat 26 milions d’euros i s’han venut dos milions d’exemplars.

La xifra, de fet, encara ha d’augmentar, perquè s’hi han d'afegir totes les vendes de les parades al carrer, tal com ha remarcat el president del Gremi de Llibreters, Èric del Arco, en declaracions a Onda Cero. "Si volem tenir les dades definitives, hem d'esperar a la setmana que ve. Si ens fixem en les indicacions, les sensacions, el moviment i les xifres que ens dona la Guàrdia Urbana, sembla que sí que va ser un rècord arreu de Catalunya", ha assegurat.

Tot i aquesta presència a tot Catalunya, Barcelona, com sempre, ha estat el cor de Sant Jordi. La capital catalana ha comptat enguany amb més parades que mai, prop de 450. Preguntat per la possibilitat de continuar creixent, el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, ha admès a aquesta emissora que la ciutat té els seus límits, però que el 2019 també semblava que no es podia créixer més. I aleshores hi havia 240 parades. "Amb la transformació que hi ha hagut i amb la cessió d'espai públic al servei dels llibres que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, hem duplicat aquest espai. Ja ens semblava impossible créixer fa sis anys, i avui estem parlant del doble de parades", reflexiona Tixis.

Restar importància a les llistes dels més venuts

Pel que fa als títols més venuts, el balanç provisional ha coronat ‘Diagonal Manhattan’ de Xavier Bosch i ‘Entre el paradís i l’apocalipsi’ de Xavier Sala i Martín. Això en català. En castellà, han liderat les llistes María Dueñas, amb ‘Por si un día volvemos’, i Javier Cercas, amb ‘El loco de Dios en el fin del mundo’.

Sigui com sigui, tant Tixis com Del Arco han volgut restar importància als rànquings. "Els llibres més venuts amb prou feines representen el 4% o el 5% de les vendes totals. Sant Jordi és un dia de vendes molt diverses, enguany s'han venut 70.000 títols diferents", ha reivindicat el president de la Cambra del Llibre. "Té molt de mèrit el que fan aquests autors, però a vegades és una mica trist que, després de tota la feina que fa tanta gent durant mesos, el focus se l'emportin dues o tres persones, perquè això no representa la diversitat de Sant Jordi", ha afegit el president del Gremi de Llibreters, en la mateixa línia.