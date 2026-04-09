Seat presenta el nou Cupra Raval, el primer cotxe 100% elèctric fabricat a Martorell

Seat ha presentat aquest matí el nou Cupra Raval, el primer cotxe 100% elèctric fabricat a la planta de Martorell. Es posarà a la venda per uns 26.000 euros, un preu competitiu que el fa assequible per a les butxaques de la classe mitjana. És per això que tant la marca com els governs espanyol i català el consideren clau en el procés d’electrificació de la mobilitat.
El conseller delegat de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha assegurat que la previsió és vendre’n 40.000 exemplars aquest any, i ha defensat que aquest nou cotxe és un gran pas en el camí cap a la democratització dels vehicles elèctrics. "És l'espina dorsal de l'estratègia de creixement de Cupra, ens permet democratitzar l'electromobilitat i a més representa el final d'una transformació que fa anys que estem fent".
Com més persones es puguin permetre comprar un cotxe elèctric, més s’avançarà en l’electrificació, i això fomentarà l’autonomia energètica, un repte urgent en el context actual, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa. "Necessitem cotxes elèctrics, amb electricitat produïda amb energies renovables. No només pel canvi climàtic, sinó també per a la seguretat de subministrament i per a la nostra autonomia. No podem dependre de combustibles fòssils: ja veiem com va el món", ha dit.
Illa també ha celebrat el reforç del vincle històric de Seat amb Barcelona i amb tot Catalunya, posant en valor que el Cupra Raval sigui un vehicle dissenyat, desenvolupat i fabricat a Martorell.
Concert gratis de Nathy Peluso
Per donar la benvinguda a aquest nou model, aquesta tarda, a dos quarts de set, hi haurà un concert gratuït de Nathy Peluso a la plaça Catalunya. Però aquesta no serà l’única actuació d’un gran artista que es farà a Europa per celebrar l’estrena del nou Cupra Raval, n’hi haurà cinc més de forma simultània. Seran a París, Berlín, Milà, Manchester i Madrid; a la capital espanyola el concert serà de Guitarricadelafuente. I, de fet, el cotxe es presentarà a un total de dotze ciutats europees.