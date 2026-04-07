La Generalitat crea un fons de 100 milions per millorar escoles públiques d’infantil i primària a Catalunya

La Generalitat ha aprovat un fons extraordinari de 100 milions d’euros destinat a obres de millora i rehabilitació a les escoles públiques d’infantil i primària de tot Catalunya, amb l’única excepció de la ciutat de Barcelona.

Patis Escoles
El govern calcula que més de 1.000 centres educatius podrien optar a aquestes ajudes. Tot i el volum de centres potencials, això no implica que tots requereixin reformes. Seran els ajuntaments els encarregats de determinar quins edificis educatius necessiten intervencions i de prioritzar les actuacions.

La distribució dels recursos es farà segons dos criteris principals:

  • Nombre d’alumnes escolaritzats de 3 a 12 anys.
  • Antiguitat dels edificis, amb un mòdul fix per cada edifici construït o rehabilitat íntegrament abans de 2007 i que no sigui propietat d'Infraestructures.cat.

Terrassa, Sabadell i l’Hospitalet, entre els municipis que rebran més fons

Segons el Departament d’Educació, els municipis amb més concentració d’escoles d’infantil i primària —Terrassa, Sabadell i l’Hospitalet de Llobregat— podrien rebre més de 3 milions d’euros cadascun. Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Lleida i Tarragona també opten a subvencions d’entre 2 i un milió i mig d’euros.

Objectiu: entorns escolars més saludables

El pla d’inversió s’estendrà fins al 2028 i té com a finalitat millorar la qualitat i la seguretat dels espais educatius. Entre les actuacions previstes destaca la retirada de teulades de fibrociment, una demanda històrica de moltes comunitats educatives per motius de salut i seguretat.

