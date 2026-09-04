SEAT no garanteix la seva continuïtat més enllà del 2030, però assegura que encara no s'ha pres cap decisió

El futur de SEAT continua en l'aire. En un comunicat, la companyia no garanteix la continuïtat de la marca més enllà del 2030, tot i que insisteix que no s'ha pres cap decisió.
La resposta arriba després que un mitjà alemany avancés que Volkswagen estudiaria eliminar SEAT a partir del 2029 dins del seu pla per reduir costos i impulsar CUPRA. La situació genera inquietud a la planta de Martorell, on treballen uns 14.000 empleats.
El president del comitè intercentres de SEAT, Josep Carnero, assegura que no hi ha cap decisió definitiva i reclama electrificar models de la marca o assignar-ne de nous per garantir-ne el futur. Des de Comissions Obreres alerten que una desaparició de SEAT podria comportar una pèrdua de llocs de treball. Tot plegat en el marc de la transformació que viu el sector de l'automòbil per competir amb els fabricants xinesos i accelerar la transició cap al vehicle elèctric.
Davant d'aquest escenari, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha garantit que farà "tot el que faci falta" per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.