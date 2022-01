Salut no contempla un canvi “imminent” en les quarantenes dels escolars

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la doctora Laia Asso també ha recordat que qualsevol “canvi d’estratègia” en el protocol escolar i en la gestió de casos s’ha de fer sota el paraigües del Ministeri de Sanitat. Sigui com sigui, Asso ha explicat que “els protocols s’estan canviant constantment” i que “hi ha països que estan fent moviments en aquest sentit, adaptant-se a les noves regles de joc d’òmicron”.

Moderadament optimista

Després de quatre dies consecutius de caiguda del nombre de contagis diari, la responsable dels programes de Salut Pública en la infància i en l’adolescència afirma que són dades que permeten ser “moderadament optimista” i creure que ja s’ha superat el pic de la sisena onada també a l’escola.

Asso no s’ha mostrat preocupada per si l’aixecament de les restriccions generals pot també tenir algun impacte negatiu en els centres educatius: “Tot i que la suspensió de restriccions pot suposar algun petit repunt, és probable que la tendència a la baixa es vagi mantenint i no hi hagi cap canvi diferencial”. Sí que ha reconegut, però, que la variant òmicron ha convertit l’escola “en un espai més permeable que mai al que succeeix fora”. Això, però, també ha comportat conseqüències positives, ja que s’ha evidenciat que aquesta variant ha demostrat “menor possibilitat de generar quadres greus” entre els infants i “cada cop hi ha més població immunitzada”.

La vacunació infantil

Tenint en compte el gran nombre de positius en l’àmbit escolar i que tots ells s’han immunitzat passant la infecció, Laia Asso troba “plausible” que això pugui desincentivar la vacunació dels més menuts. Tot i això, Salut la segueix recomanant perquè, tot i que el coronavirus és més lleu en l’edat infantil, també té complicacions notòries en alguns casos. Asso també ha recordat que els vacunats sempre estaran més protegits davant noves variants.