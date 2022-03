Sabadell reclama que l’ampliació de la ZBE vagi acompanyada d’inversions en transport públic

En una entrevista al Notícies Migdia, Farrés ha defensat que la ZBE, que restringeix la circulació dels vehicles més contaminants, és una bona mesura per millorar la qualitat de l’aire però no “pot ser l’única”. En aquest sentit, l’alcaldessa de Sabadell ha recordat que les conseqüències que té per a la població són “complicades” i, per tant, les mesures han de ser “útils”.

La xarxa ferroviària, element clau

La també presidenta de l’Arc Metropolità, ens que aglutina els municipis de la segona corona de Barcelona, ha deixat clar que no es pot traslladar a la ciutadania que no agafi el vehicle privat i i no donar alternatives. “El que diem és: Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana i ajuntament de Barcelona, està molt bé anar en aquesta línia, però és vital fer inversions importants en la xarxa de transport públic perquè la gent pugui arribar als seus llocs de treball o, si no, no serà possible”.

Des d’aquest punt de vista, Farrés ha assegurat que “aquesta revolució verda no pot deixar ningú enrere” i ha afirmat que “totes les ajudes seran benvingudes”, en resposta a la possibilitat de subvencionar la compra de vehicles menys contaminants. En aquest sentit, també ha demanat alternatives per als transportistes, un dels sectors més afectats per la ZBE.

Peatge per entrar a Barcelona?

En tot cas, l’alcaldessa de Sabadell ha apostar per impulsar mesures útils i que tinguin sentit partint de la base “que l’aire no té fronteres”: “Posar peatges a l’entrada de Barcelona però que la gent que surt de Barcelona per anar a treballar als polígons pugui fer-ho sense cap problema, això no soluciona ni millora la qualitat de l’aire en el seu conjunt”. També s’ha preguntat què passa amb les autopistes tot i que ha assegurat que això “li toca” a la Generalitat, que és qui té les competències.